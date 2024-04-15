Действия мужчины квалифицировали как хулиганство. Установили, что он был в состоянии алкогольного опьянения.
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Что грозит хулигану
Около 23 часов 12 апреля 30-летний мужчина справил нужду возле мемориала Героев "Кубы памяти" в Кривом Роге.
Соответствующее видео распространили в сети. Также отметили, что, к счастью, стенды с изображением павших защитников не пострадали.
В Кривом Роге мужчина справил нужду возле мемориала Героям: смотрите видео (осторожно, ненормативная лексика 18+)
Полиция уже начала уголовное производство по факту хулиганства.
Заметим, что в марте 2021 года в Житомире задержали вандала, который разбил мемориал Небесной Сотни.