В четверг, 8 февраля, в Кривом Роге прошла литургия. Семья, друзья и коллеги родителей попрощались с мальчиком, который умер после визита к стоматологу.

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Что рассказали родственники и знакомые

Его тетя Ирина Ковальчук рассказала журналистам, что 14-летний Иван 4 февраля пошел к стоматологу впервые удалять зуб с обезболиванием. Ранее ему под анестезией только лечили зуб.

Когда парень вернулся домой после операции, ему стало плохо через некоторое время. Родственникам пришлось вызывать скорую помощь, которая отвезла подростка в реанимацию. Он находился в тяжелом состоянии. К сожалению, Иван умер на следующий день.

Болел у него 2 дня зуб, температура была. Он там раскрошился и щека не была припухшая. Утром не хотел идти, но уже не мог, болело и болело. Он был добрым, замечательным. На велосипеде любил ездить,

– добавила женщина.

В Кривом Роге попрощались с 14-летним Иваном Ковальчуком / Фото "Суспильне Днепр"

Также журналисты пообщались с подругой семьи Любовью. Она заявила, что лично знает эту семью, и подчеркнула, что парень ни в чем не виноват. Женщина добавила, что у Ивана очень хорошая и добрая мама, которую ей жаль.

Что сказали в больнице

Недавно директор 2 городской больницы Елена заявила, что стоматолог должен был предоставить парню помощь в полном объеме в соответствии с нормативными документами. По ее словам, подростка после обследования отпустили домой в сопровождении родственников, а позже его госпитализировали в связи с ухудшением состояния. Она добавила, что точную причину смерти ребенка установят после проведения экспертизы.

Правоохранители открыли уголовное производство. Если вину стоматолога докажут, то специалист может сесть максимум на 2 года.

24 Канал выражает соболезнования близким, родным, друзьям и знакомым Ивана Ковальчука.

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