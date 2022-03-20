Они брали предоплату в размере тысячи гривен, а затем – исчезали. Подозреваемых двое и им всего по 18 лет.

Стоит знать Как не стать жертвой интернет-мошенников

Что известно о деле:

Два 18-летних жителя Кривого Рога предлагали в интернете перевозки граждан. Они размещали объявления об организации поездок в западные регионы Украины или за границу, однако услуги перевозки не осуществляли.

С пассажиров злоумышленники брали предоплату в размере 1000 гривен, после чего блокировали телефоны и не выходили на связь.

Среди пострадавших – женщины с детьми, которые пытались спастись от войны.

Злоумышленники собирали деньги на банковскую карту сообщника, который снимал и осуществлял перевод средств, полученных мошенническим путем. Человек получал процент от каждой проведенной транзакции.

Правоохранители изъяли у злоумышленников мобильные телефоны и банковскую карту. Криворожское управление полиции открыло уголовное производство по части 3 страницы 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Признание подозреваемых: смотрите видео