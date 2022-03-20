Вони брали передплату у розмірі тисячі гривень, а потім – зникали. Підозрюваних двоє і їм усього по 18 років.

Варто знати Як не стати жертвою інтернет-шахраїв

Що відомо про справу:

Двоє 18-річних жителів Кривого Рогу пропонували в інтернеті перевезення громадян. Вони розміщували оголошення про організацію поїздок до західних регіонів України або за кордон, однак послуг перевезення не здійснювали.

З пасажирів зловмисники брали передплату у розмірі 1000 гривень, після чого блокували телефони та не виходили на зв’язок.

Серед потерпілих – жінки з дітьми, котрі намагалися врятуватися від війни.

Зловмисники збирали гроші на банківську картку спільника, який знімав та здійснював переказ коштів, здобутих шахрайським шляхом. Чоловік отримував відсоток від кожної проведеної транзакції.

Правоохоронці вилучили у зловмисників мобільні телефони та банківську картку. Криворізьке управління поліції відкрило кримінальне провадження за частиною 3 сторінки 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.

Зізнання підозрюваних: дивіться відео