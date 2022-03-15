Эти изменения заметили 14 марта.

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Неизвестные немного изменили памятник Богдану Хмельницкому

Памятник Богдану Хмельницкому расположен в Металлургическом районе Кривого Рога, рядом со стадионом "Металлург". Неизвестные решили внести правки в надпись на монументе.

Поэтому теперь вместо надписи "навеки един с великим русским народом" там можно прочитать "навеки един с великим украинским народом".

Неизвестные немного изменили памятник известному гетману / Фото-коллаж Суспільне Дніпро

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