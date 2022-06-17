Постарались бойцы из 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушка. Россияне засели в лесополосе, но украинские военные быстро их оттуда "выкурили".

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У кафиров горело много техники

Украинские военные уничтожили, по меньшей мере, несколько единиц вражеской техники. Весь личный состав небольшой группировки также отправился, как шутят защитники, на концерт в Кобзон.

Минусуем россиян! Танкисты отдельной танковой бригады профессионально отправляют кафиров на концерт. Победа за нами! Слава Украине! Слава ВСУ! Держим строй, уничтожаем русских кафиров! – написали в оперативном командовании "Восток".

Свою блестящую работу военные записали на видео и объединили с эффектной музыкой. Эти кафиры больше не побеспокоят украинский народ!

С начала полномасштабного вторжения, которое началось 24 февраля, украинские военные уже уничтожили 33 150 российских оккупантов . Только за минувшие сутки подразделениям ВСУ удалось ликвидировать 200 кафиров. Такие данные приводит Генеральный штаб. Там уточняют, что информация об уничтоженных захватчиках приблизительна, ведь сложно подсчитать точное количество из-за высокой интенсивности боев.

Больше потерь за прошедшие сутки российские захватчики понесли на Бахмутском направлении. Там они продолжают атаковать позиции украинских военных, однако постоянно эти попытки терпят неудачу из-за удачных действий подразделений ВСУ.

Общие потери россиян

личного состава около – 33 150 (+200 за минувшие сутки) кафиров ликвидировано;

танков – 1456 (+7) единиц;

ББМ (боевых бронированных машин) – 3563 (+18) единиц;

артиллерийских систем – 734 (+5) единиц;

РСЗО (реактивных систем залпового огня) – 233 (+3) единиц;

средств ПВО (противовоздушной обороны) – 97 (+0) единиц;

самолетов – 215 (+2) единиц;

вертолетов – 180 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня (беспилотников) – 593 (+2),

крылатые ракеты – 129 (+0),

корабли/катера – 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2496 (+2) единиц;

специальной техники – 55 (+0).

Что сейчас происходит на фронте по всем направлениям: смотрите видео