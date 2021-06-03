Об этом стало известно поздно вечером 2 июня. Как рассказала журналистам пресс-секретарь Lufthansa, "разногласия" удалось оперативно уладить.

Ранее в этот же день стало известно, что Германия прекращает принимать авиарейсы из России

Россия и Германия уладили авиакризис

В среду, 2 июня, стало известно, что бойкот Россией рейсов немецких авиакомпаний на ее территории официальному Берлину очень не понравился. Там решили отреагировать аналогично – временно запретить авиарейсы из России.

Однако кризис длился недолго.

В российских авиакомпаниях "Аэрофлот" и S7 сообщили, что немецкие органы власти предоставили им разрешения на полеты. В Lufthansa же отметили, что ранее Россия выдала немецким авиакомпаниям разрешения на весь июнь.

После разногласий и отмененных рейсов между Германией и Россией Lufthansa сможет снова приземляться в Москве и Санкт-Петербурге. Получены разрешения на весь июнь,

– сказала журналистам пресс-секретарь компании.

С чего начались авиационные проблемы между Европой и Россией

23 мая власти Беларуси принудительно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс (с борта сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу).

Европа в ответ решила запретить полеты в воздушном пространстве ЕС для белорусских авиакомпаний, а также призвала авиационных перевозчиков из ЕС избегать полетов над Беларусью.

Облетать Беларусь решил и немецкий флагманский авиаперевозчик, крупнейший авиаконцерн Европы Lufthansa. Как в друг Россия не выдала разрешение на полеты Lufthansa на свою территорию на июнь.