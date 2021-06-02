Почему останавливают авиасообщение
Причиной такого решения стало то, что Москва вовремя не выдала разрешение на полеты в страну для немецкой компании Lufthansa. Об этом заявило Федеральное министерство транспорта Германии.
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Правительство Германии временно прекращает принимать российские авиарейсы. Такое решение приняли "по принципу взаимной практики".
Источник:Euronews
Причиной такого решения стало то, что Москва вовремя не выдала разрешение на полеты в страну для немецкой компании Lufthansa. Об этом заявило Федеральное министерство транспорта Германии.
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