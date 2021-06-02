Чому зупиняють авіасполучення

Причиною такого рішення стало те, що Москва вчасно не видала дозволу польоти в країну для німецької компанії Lufthansa. Про це заявило Федеральне міністерство транспорту Німеччини.

Рекомендуємо На знак протесту: німецька Lufthansa не літатиме над Білоруссю

Оскільки російська авіаційна влада не надала своєчасного дозволу на польоти Lufthansa на червень, Федеральне управління цивільної авіації наразі не схвалює польоти російських авіакомпаній,

– заявили у відомстві.

Усього скасували 7 рейсів з Росії.

Раніше кілька німецьких рейсів не отримали дозволи на вхід у російський повітряний простір за новими коридорами в обхід Білорусі. Оскільки на час пандемії призупинили дію двостороннього договору про повітряне сполучення, польоти відбуваються за "принципом взаємності".

Новина доповнюється...