Німецька авіакомпанія Lufthansa заявила, що припиняє здійснення авіарейсів над Білоруссю.

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Відтепер літаки авіакомпанії Lufthansa літатимуть в обхід білоруського повітряного простору. Також авіакомпанія не буде здійснювати авіарейси в Білорусь.

Затримання літака Lufthansa у Білорусі

Вдень 24 травня з Національного аеропорту Мінська не міг вилетіти літак авіакомпанії Lufthansa. Відомо, що авіасудно вже було готове до вильоту, аж раптом усім пасажирам наказали вийти з літака.

Що відомо про затримання вильоту Lufthansa

Літак німецької авіакомпанії повинен був вилетіти з Мінська ще о 14:20, але виліт різко скасували. У пресслужбі летовища заявили, що літак не випускають через нібито електронний лист про можливий теракт.

Усіх пасажирів, а також їхній багаж повторно оглянули. Літак оглядали білоруські силовики з кінологами та собаками. Однак нічого небезпечного вони так і не знайшли.

Судно вилетіло до місця призначення, хоч і зі значним запізненням.

Зверніть увагу! 23 травня літак авіакомпанії Ryanair, рейсом Афіни – Вільнюс, терміново приземлився у Мінську. Сталося це через повідомлення про нібито замінування. На борту літака перебував неугодний білоруській владі засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Білоруські силовики схопили його і зараз хлопець перебуває у СІЗО.

Інцидент викликав бурхливу реакцію у світової спільноти, а деякі авіаперевізники одразу ж припинили літати над Білоруссю. До прикладу:

Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines змінила маршрут рейсу Відень – Москва, який досі пролягав через повітряний простір Білорусі. 24 травня перевізник вирішив виконати політ через Україну.

Літак латвійської авіакомпанії AirBaltic, який виконував рейс з Риги до Одеси, облетів територію Білорусі. В Україну він потрапив через Польщу.

Крім того, уряд Литви заборонив відбуття та прибуття у країну всіх літаків, маршрути яких проходять через Білорусь. Ухвалене рішення почне діяти з опівночі 25 травня.