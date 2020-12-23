Израильский парламент (Кнессет 23 созыва) в полночь с 22 на 23 декабря прекратил существование. Депутаты так и не смогли утвердить государственный бюджет. Теперь в стране пройдут четвертые за 2 года выборы.

Парламент Израиля распустили, поскольку депутаты не смогли принять бюджет на 2021. Внеочередные выборы запланировали на 23 марта. Подробности рассказали издания Times of Israel и The Jerusalem Post.

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Законопроект о предварительном решении о роспуске парламента в Израиле приняли 2 декабря. С тех пор у депутатов было 3 недели, чтобы принять государственный бюджет, но они так и не смогли этого сделать.

Еще одну попытку избежать очередного политического кризиса сделали 21 декабря. Кнессет рассматривал компромиссное решение о том, чтобы отложить принятие бюджета, но провалил даже его.

После этого, по законодательству Израиля, парламент должен был принять окончательное решение о самороспуске.

Спикер Кнессета Яров Левин призвал коллег "воздержаться от эскалации" и добиться, чтобы новая "избирательная кампания прошла и завершилась организовано и без проявлений насилия ".

Напомним, с апреля 2019 до марта 2020 в Израиле состоялись парламентские выборы трижды. Только после третьих наконец удалось преодолеть политический кризис – так как после предыдущих двух выборов не могли сформировать большинство и правительство.