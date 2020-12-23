Ізраїльський парламент (Кнесет 23 скликання) опівночі з 22 на 23 грудня припинив існування. Депутати так і не змогли затвердити державний бюджет. Тепер у країні відбудуться четверті за 2 роки вибори.

Парламент Ізраїля розпустили, оскільки депутати не змогли прийняти бюджет на 2021 рік. Позачергові вибори запланували на 23 березня. Подробиці розповіли видання Times of Israel та The Jerusalem Post.

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Законопроєкт про попереднє рішення щодо розпуску парламенту в Ізраїлі прийняли 2 грудня. Відтоді у депутатів було 3 тижні, щоб прийняти державний бюджет, але вони так і не змогли цього зробити.

Ще одну спробу уникнути чергової політичної кризи зробили 21 грудня. Кнесет розглядав компромісне рішення про те, аби відкласти прийняття бюджету, але провалив навіть його.

Після цього, за законодавством Ізраїля, парламент мав ухвалити остаточне рішення про саморозпуск.

Спікер Кнесету Ярів Левін закликав колег "утриматися від ескалації" та домогтися, аби нова "виборча кампанія відбулася та завершилася організовано й без проявів насильства".

Нагадаємо, від квітня 2019 до березня 2020 в Ізраїлі відбулися парламентські вибори аж тричі. Тільки після третіх нарешті вдалося подолати політичну кризу – бо після попередніх двох виборів не могли сформувати більшість та уряд.

У травні 2020 присягу склав коаліційний уряд Нетаньяху – Ганца. Вони домовилися, що Нетаньяху буде прем'єром до середини листопада 2021, а потім міністрів очолюватиме Ганц.



Тепер усі ці важкі домовленості втратили сенс.