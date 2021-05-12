В связи с тем, что население Китая за последние десятилетия сокращается, это может представлять опасность для всего мира, а не только в пределах страны. В частности, человечеству придется приспособиться к новым условиям.

Речь идет о вероятном падении производства и подорожании товаров. Такие прогнозы сделали эксперты издания.

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Что говорят специалисты

В компании говорят, что экономика в дальнейшем будет набирать обороты. Вместе с тем, доходы населения могут продолжать расти, но медленнее.

Замедление темпов роста китайского населения не приведет к кризису в пределах самого Китая, но остальной планете придется приспособиться к вероятному падению производства и подорожанию товаров,

– пишет Bloomberg.

Поэтому, по их словам, Китай как источник дешевой рабочей силы, уменьшающий стоимость почти всех вещей и предметов быта, может исчезнуть. Кроме этого, стране не нужно будет бояться за свою "коммерческую жизнеспособность" лишь потому, что ее настигнет прогресс.

Экономическая модель развития

"Это относительно распространенная модель экономического развития", – говорят специалисты.

Они объяснили, что это работает по такой схеме:

уровень жизни повышается;

люди проводят больше времени в образовательных учреждениях;

позже женятся;

расходы на жизнь растут;

хотят потратить больше денег на собственных детей.

Поэтому, последствия для остальной планеты могут быть серьезнее. Движение мирового экономического рынка заметно полагалось на Китай в течение последних нескольких десятилетий, пишут в издании. Даже если Пекин примет меры для отмены политики "одного ребенка", вероятно, ситуация существенно не изменится.

Справка. Начиная с 1980 года в Китае действует жесткая демографическая политика: "одна семья – один ребенок". Однако есть и исключения. Например, жителям сельской местности разрешается родить второго ребенка, если первой девочка.

Население Китая

Перепись населения в стране проводится раз в 10 лет. По его данным, в 2020 году в Китае проживало 1,412 миллиарда людей. Тогда же вычислили, что среднегодовой рост населения был медленнее всего, начиная с 1953 года.

Население трудоспособного возраста упало до более 63%.

Сейчас более половины граждан Китая проживают в городах.

Не исключено, что численность населения трудоспособного возраста в Китае может уменьшиться за несколько лет, но это не значит, что надвигается кризис. Некоторые из богатейших экономик мира уже давно ведут борьбу с падением населения.

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Другие прогнозы

Согласно расчетам Bloomberg, Китай внесет более одной пятой части общего прироста мирового ВВП к 2026 году. Это больше, чем вклад США, Индии или Японии.

Падение населения, вероятно, будет означать и замедление общего роста, даже если доля валового внутреннего продукта на душу населения будет продолжать расти.