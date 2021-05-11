Российская власть подсчитала, на сколько лет у них еще осталось природных ресурсов. Там убеждены, что запасы якобы можно увеличить.

О результатах подсчетов запасов сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Ранее, в апреле 2021 года, россияне уже делали похожие прогнозы.

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Сколько нефти и газа осталось в России

По его словам, при актуальном уровне добычи природных ресурсов в России, нефти хватит еще на 59 лет, а газа – на 103 года.

Однако там убеждены, что запасы можно увеличить, если развивать геологическую разведку. В частности речь идет о труднодоступных регионах для исследования.

Предыдущие подсчеты россиян

Руководитель Федерального агентства по недропользованию "Роснедра" Евгений Киселев в апреле 2021 года в интервью заявил, что запасов нефти в России хватит на 58 лет. Однако он подчеркнул, что из них рентабельных – всего 19 лет.

В то же время Киселев уверял, что с развитием технологий этот рубеж якобы будет постоянно отодвигаться. По его мнению, запасов нефти хватит "до бесконечности", а запасов газа в России есть более чем на 60 лет.

Обратите внимание! По исследованиям СМИ, в Республике Коми, примерно каждые 30 минут происходит разлив нефти. От этого страдает экология и местные жители, однако власти России удается это скрывать.

Добыча природных ресурсов России: статистика

В 2020 году добыча российского газа и нефти снизилась на 8,6% – до 512,68 миллиона тонн. За предыдущий год там получили почти 700 миллиардов кубометров газа.

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Между тем в 2019 году Россия установила рекорд. Тогда россиянам удалось добыть из недр Земли аж 568 миллионов тонн нефти и газа.