В Кувейте 10 мая произошел пожар на одном из крупнейших нефтяных месторождений в мире Greater Burgan. В результате инцидента пострадали двое работников.

Об этом сообщает Кувейтское информационное агентство со ссылкой на заявление Кувейтской государственной нефтяной компании.

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Пожар на нефтяном месторождении

Пожар вспыхнул на месторождении, огонь был быстро взят под контроль, ранения получили двое рабочих, но добычу (нефти – 24 канал) не прекращали,

– говорится сообщении.

Пострадавших доставили с ожогами в медицинское учреждение и известно, что угрозы для их жизни нет.

Администрация Greater Burgan начала расследование инцидента. Сейчас причины возгорания неизвестны.