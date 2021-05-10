В Кувейте вспыхнул пожар на одном из крупнейших в мире месторождений нефти: есть пострадавшие
В Кувейте 10 мая произошел пожар на одном из крупнейших нефтяных месторождений в мире Greater Burgan. В результате инцидента пострадали двое работников.
Источник:KUNA
Об этом сообщает Кувейтское информационное агентство со ссылкой на заявление Кувейтской государственной нефтяной компании.
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Пожар на нефтяном месторождении
Пожар вспыхнул на месторождении, огонь был быстро взят под контроль, ранения получили двое рабочих, но добычу (нефти – 24 канал) не прекращали,
– говорится сообщении.
Пострадавших доставили с ожогами в медицинское учреждение и известно, что угрозы для их жизни нет.
Администрация Greater Burgan начала расследование инцидента. Сейчас причины возгорания неизвестны.
Что такое Greater BurganGreater Burgan – группа нефтяных месторождений (Бурган, Ахмади, Магва), которая расположена на юге Кувейта и входит в нефтегазоносный бассейн Персидского залива.
Там сосредоточено более 5% разведанных запасов нефти в мире, а также более 75% нефтяных запасов восточной страны.
Открыли месторождение еще в середине ХХ века, а именно в 1938 году. Разработку же его начали в следующем – 1939 году. Сейчас ее ведет компания Kuwait Petroleum Corp.
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