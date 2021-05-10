Про це повідомляє Кувейтська інформаційна агенція з посиланням на заяву Кувейтської державної нафтової компанії.

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Пожежа спалахнула на родовищі, вогонь був швидко узятий під контроль, поранення отримали двоє робітників, але видобуток (нафти – 24 канал) не припиняли,

– йдеться повідомленні.

Постраждалих доставили з опіками до медичного закладу та відомо, що загрози для їхнього життя немає.

Адміністрація Greater Burgan розпочала розслідування інциденту. Наразі причини загоряння невідомі.

Що таке Greater Burgan

Greater Burgan – група нафтових родовищ (Бурган, Ахмаді, Магва), яка розташована на півдні Кувейту та входить у нафтогазоносний басейн Перської затоки.



Там зосереджується понад 5% розвіданих запасів нафти у світі, а також понад 75% нафтових запасів східної країни.

Відкрили родовище ще всередині ХХ століття, а саме у 1938 році. Розробку ж його почали наступного року – в 1939. Нині її веде компанія Kuwait Petroleum Corp.