Российская компания решила отправить всех своих работников в "корпоративный отпуск" почти на месяц – с 4 апреля по 24 апреля 2022 года.

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Кризис поставки у производителя автомобилей в России

В "АвтоВАЗе" выразили надежду, что за это время им удастся накопить необходимый запас компонентов для продолжения стабильной работы компании с 25 апреля и в мае. Компания производит такие автомобили как Lada и Renault.

Главная причина такого решения – проблемы со снабжением электронных компонентов. В "АвтоВАЗе" заявили о кризисе. Также компания идет на этот шаг для того, чтобы якобы "не допустить значительного сокращения заработка сотрудников".