Російська компанія вирішила відправити в усіх своїх працівників у "корпоративну відпустку" майже на місяць – з 4 квітня по 24 квітня 2022 року.

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Криза постачання у виробника автомобілів у Росії

У "АвтоВАЗі" висловили сподівання, що за цей час їм вдасться накопичити необхідний запас компонентів для продовження стабільної роботи компанії з 25 квітня й у травні. Компанія виробляє такі автівки як Lada та Renault.

Головна причина такого рішення – проблеми з постачанням електронних компонентів. В "АвтоВАЗі" заявили про кризу. Також компанія йде на цей крок для того, щоб нібито "не допустити значного скорочення заробітку співробітників".

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