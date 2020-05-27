Кризис ударил по трем сферам в Украине, – Шмыгаль
Кризис из-за пандемии коронавируса больше всего нанес ущерб трем аспектам жизнедеятельности в Украине. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится о системе здравоохранения, экономике и социальной сфере.
До пандемии в Украине уже был кризис
Усложняет ситуацию и то, что еще до вспышки коронавируса в Украине уже были кризисные явления. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, информирует 24 канал.
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Коронакризис – это новый вызов для мира, для многих стран, ничего похожего не видели как минимум последние сто лет,
– заявил Шмыгаль.
Кризисы, которые были в Украине еще до пандемии:
- депопуляция и миграция из Украины;
- деиндустриализация;
- энергетический кризис.
Как правительство планирует преодолевать кризис
На заседании 27 мая Кабинет министров представил программу стимулирования экономики. Это комплекс мер для преодоления последствий пандемии. Программу создавали в 4 этапа. После утверждения документ передадут в работу Верховной Рады.
Мировой кризис из-за пандемии. Вкратце
- Пандемия коронавируса уже привела к беспрецедентным проблемам в мировой экономике. В Международном валютном фонде считают, что новый экономический кризис может стать крупнейшим и самым мощным со времен Великой депрессии 1930-х годов.
- В марте 2020 года 170 стран мира показали экономическое падение. Изрядно пострадали даже самые мощные экономики мира.
- По прогнозам Международного валютного фонда, полного восстановления экономики не стоит ожидать ранее 2023 года.
Предыдущие экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала