Кризис ударил по трем сферам в Украине, – Шмыгаль

Кризис из-за пандемии коронавируса больше всего нанес ущерб трем аспектам жизнедеятельности в Украине. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится о системе здравоохранения, экономике и социальной сфере.

До пандемии в Украине уже был кризис

Усложняет ситуацию и то, что еще до вспышки коронавируса в Украине уже были кризисные явления. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль на заседании Кабмина, информирует 24 канал.

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Коронакризис – это новый вызов для мира, для многих стран, ничего похожего не видели как минимум последние сто лет,

– заявил Шмыгаль.

Кризисы, которые были в Украине еще до пандемии:

депопуляция и миграция из Украины;

деиндустриализация;

энергетический кризис.

Как правительство планирует преодолевать кризис

На заседании 27 мая Кабинет министров представил программу стимулирования экономики. Это комплекс мер для преодоления последствий пандемии. Программу создавали в 4 этапа. После утверждения документ передадут в работу Верховной Рады.

Мировой кризис из-за пандемии. Вкратце

Пандемия коронавируса уже привела к беспрецедентным проблемам в мировой экономике. В Международном валютном фонде считают, что новый экономический кризис может стать крупнейшим и самым мощным со времен Великой депрессии 1930-х годов.

и самым мощным со времен Великой депрессии 1930-х годов. В марте 2020 года 170 стран мира показали экономическое падение. Изрядно пострадали даже самые мощные экономики мира.

По прогнозам Международного валютного фонда, полного восстановления экономики не стоит ожидать ранее 2023 года.

Предыдущие экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала