Криза вдарила по трьох сферах в Україні,– Шмигаль

Криза через пандемію коронавірусу найбільше завдала збитків трьом аспектам життєдіяльності в Україні. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, мовиться про систему охорони здоров'я, економіку та соціальну сферу.

До пандемії в Україні вже була криза

Ускладнює ситуацію і те, що ще до спалаху коронавірусу в Україні вже були кризові явища. Про це повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, інформує 24 канал.

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Коронакриза – це новий виклик для світу, для багатьох країн, нічого схожого не бачили щонайменше останніх сто років,

– заявив Шмигаль.

Кризи, які були в Україні ще до пандемії:

депопуляція та міграція з України;

деіндустріалізація;

енергетична криза.

Як уряд планує долати кризу

На засіданні 27 травня Кабінет міністрів представив програму стимулювання економіки. Це комплекс заходів для подолання наслідків пандемії. Програму створювали у 4 етапи. Після затвердження документ передадуть у роботу Верховній Раді.

Світова криза через пандемію. Коротко

Пандемія коронавірусу вже призвела до безпрецедентних проблем у світовій економіці. У Міжнародному валютному фонді вважають, що нова економічна криза може стати найбільшою та найпотужнішою з часів Великої депресії 1930-х років.

та найпотужнішою з часів Великої депресії 1930-х років. У березні 2020 року 170 країн світу показали економічне падіння. Неабияк постраждали навіть найпотужніші економіки світу.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, повного відновлення економіки не варто очікувати раніше 2023 року.



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