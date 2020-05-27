Криза вдарила по трьох сферах в Україні,– Шмигаль
Криза через пандемію коронавірусу найбільше завдала збитків трьом аспектам життєдіяльності в Україні. Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, мовиться про систему охорони здоров'я, економіку та соціальну сферу.
До пандемії в Україні вже була криза
Ускладнює ситуацію і те, що ще до спалаху коронавірусу в Україні вже були кризові явища. Про це повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль на засіданні Кабміну, інформує 24 канал.
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Коронакриза – це новий виклик для світу, для багатьох країн, нічого схожого не бачили щонайменше останніх сто років,
– заявив Шмигаль.
Кризи, які були в Україні ще до пандемії:
- депопуляція та міграція з України;
- деіндустріалізація;
- енергетична криза.
Як уряд планує долати кризу
На засіданні 27 травня Кабінет міністрів представив програму стимулювання економіки. Це комплекс заходів для подолання наслідків пандемії. Програму створювали у 4 етапи. Після затвердження документ передадуть у роботу Верховній Раді.
Світова криза через пандемію. Коротко
- Пандемія коронавірусу вже призвела до безпрецедентних проблем у світовій економіці. У Міжнародному валютному фонді вважають, що нова економічна криза може стати найбільшою та найпотужнішою з часів Великої депресії 1930-х років.
- У березні 2020 року 170 країн світу показали економічне падіння. Неабияк постраждали навіть найпотужніші економіки світу.
- За прогнозами Міжнародного валютного фонду, повного відновлення економіки не варто очікувати раніше 2023 року.
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