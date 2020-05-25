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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ СМЕРТЬ ВАЛЕРІЯ ДАВИДЕНКА КОРОНАВІРУС COVID-19

Пандемія COVID-19 збільшить прірву між багатими й бідними, – МВФ

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Пандемія COVID-19 збільшить розрив між багатими й бідними
Пандемія COVID-19 збільшить розрив між багатими й бідними / Finbalance

Коронавірус та світова криза збільшує нерівність, попри зусилля урядів. За прогнозами МВФ, пандемія призведе до зростання нерівності у доходах людей у всьому світі. При цьому глобальна криза майже не впливає на зайнятість людей з вищою освітою.

У публікації Міжнародного валютного фонду мовиться, що великі епідемії збільшують прірву між багатими й бідними.

Важливо Що буде зі світовою економікою у 2020 році: три різні сценарії розвитку

Під час пандемії коронавірусу люди з вищою освітою майже не мають проблем з працевлаштуванням. Натомість громадяни з базовою освітою постали перед труднощами при пошуку роботи.

Експерти Фонду оцінювали вплив пандемії на бідність ґрунтуючись на п'яти основних подіях:

  • спалах SARS у 2003 році;
  • H1N1 у 2009 році;
  • MERS у 2012 році;
  • Ebola у 2014 році;
  • Zika у 2016 році.

Відзначається, що негативні ефекти простежуються ще протягом п'яти років після закінчення криз, викликаних світовими епідеміями.

 

Наші результати показують, що нерівність збільшується, попри зусилля урядів щодо перерозподілу доходів від багатих до бідних для пом'якшення наслідків пандемій,
– відзначили у МВФ.

Фахівці МВФ підкреслюють, що уряди країн повинні приділяти особливу увагу запобіганню довгострокових збитків щодо засобів для існування найменш забезпечених верств населення.

Як коронавірус вплинув на світ: головне

  • Коронавірус змінив поведінку людей. Люди почали частіше мити руки, виходити на вулицю в масках, уникати масового скупчення.
  • Пандемія коронавірусу вже призвела до безпрецедентних проблем у світовій економіці. Ба більше, в Міжнародному валютному фонді анонсували нову економічну кризу, що може стати найбільшою та найпотужнішою з часів Великої депресії 1930-х років.
  • Коронавірус, попри його згубну природу для людини, все ж зміг вплинути на порятунок екології. Зокрема, через вимушену паузу в багатьох галузях промисловості Китай отримав чисте повітря, а Венеція – прозору воду в каналах.
Автор: Северин Трач
Теги: Світова криза 2020 Коронавірус COVID-19 дослідження МВФ
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