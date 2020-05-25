Пандемія COVID-19 збільшить прірву між багатими й бідними, – МВФ

Коронавірус та світова криза збільшує нерівність, попри зусилля урядів. За прогнозами МВФ, пандемія призведе до зростання нерівності у доходах людей у всьому світі. При цьому глобальна криза майже не впливає на зайнятість людей з вищою освітою.

У публікації Міжнародного валютного фонду мовиться, що великі епідемії збільшують прірву між багатими й бідними.

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Під час пандемії коронавірусу люди з вищою освітою майже не мають проблем з працевлаштуванням. Натомість громадяни з базовою освітою постали перед труднощами при пошуку роботи.

Експерти Фонду оцінювали вплив пандемії на бідність ґрунтуючись на п'яти основних подіях:

спалах SARS у 2003 році;

H1N1 у 2009 році;

MERS у 2012 році;

Ebola у 2014 році;

Zika у 2016 році.

Відзначається, що негативні ефекти простежуються ще протягом п'яти років після закінчення криз, викликаних світовими епідеміями.

Наші результати показують, що нерівність збільшується, попри зусилля урядів щодо перерозподілу доходів від багатих до бідних для пом'якшення наслідків пандемій,

– відзначили у МВФ.

Фахівці МВФ підкреслюють, що уряди країн повинні приділяти особливу увагу запобіганню довгострокових збитків щодо засобів для існування найменш забезпечених верств населення.

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