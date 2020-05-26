Пандемия COVID-19 увеличит пропасть между богатыми и бедными, – МВФ

Коронавирус и мировой кризис увеличивает неравенство, несмотря на усилия правительств. По прогнозам МВФ, пандемия приведет к росту неравенства в доходах людей во всем мире. При этом глобальный кризис почти не влияет на занятость людей с высшим образованием.

В публикации Международного валютного фонда говорится, что большие эпидемии увеличивают пропасть между богатыми и бедными.

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Во время пандемии коронавируса люди с высшим образованием почти не имеют проблем с трудоустройством. Зато граждане с базовым образованием встали перед трудностями при поиске работы.

Эксперты Фонда оценивали влияние пандемии на бедность основываясь на пяти основных событиях:

вспышка SARS в 2003 году;

H1N1 в 2009 году;

MERS в 2012 году;

Ebola в 2014 году;

Zika в 2016 году.

Отмечается, что негативные эффекты прослеживаются еще в течение пяти лет после окончания кризисов, вызванных мировыми эпидемиями.

Наши результаты показывают, что неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств по перераспределению доходов от богатых к бедным для смягчения последствий пандемий,

– отметили в МВФ.

Специалисты МВФ подчеркивают, что правительства стран должны уделять особое внимание предотвращению долгосрочных убытков относительно средств для существования наименее обеспеченных слоев населения.

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