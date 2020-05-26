Пандемия COVID-19 увеличит пропасть между богатыми и бедными, – МВФ
Коронавирус и мировой кризис увеличивает неравенство, несмотря на усилия правительств. По прогнозам МВФ, пандемия приведет к росту неравенства в доходах людей во всем мире. При этом глобальный кризис почти не влияет на занятость людей с высшим образованием.
В публикации Международного валютного фонда говорится, что большие эпидемии увеличивают пропасть между богатыми и бедными.
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Во время пандемии коронавируса люди с высшим образованием почти не имеют проблем с трудоустройством. Зато граждане с базовым образованием встали перед трудностями при поиске работы.
Эксперты Фонда оценивали влияние пандемии на бедность основываясь на пяти основных событиях:
- вспышка SARS в 2003 году;
- H1N1 в 2009 году;
- MERS в 2012 году;
- Ebola в 2014 году;
- Zika в 2016 году.
Отмечается, что негативные эффекты прослеживаются еще в течение пяти лет после окончания кризисов, вызванных мировыми эпидемиями.
Наши результаты показывают, что неравенство увеличивается, несмотря на усилия правительств по перераспределению доходов от богатых к бедным для смягчения последствий пандемий,
– отметили в МВФ.
Специалисты МВФ подчеркивают, что правительства стран должны уделять особое внимание предотвращению долгосрочных убытков относительно средств для существования наименее обеспеченных слоев населения.
Как коронавирус повлиял на мир: главное
- Коронавирус изменил поведение людей. Люди стали чаще мыть руки, выходить на улицу в масках, избегать массового скопления.
- Пандемия коронавируса уже привела к беспрецедентным проблемам в мировой экономике. Более того, в Международном валютном фонде анонсировали новый экономический кризис, что может стать крупнейшим и самым мощным со времен Великой депрессии 1930-х годов.
- Коронавирус, несмотря на его пагубную природу для человека, все же смог повлиять на спасение экологии. В частности, из-за вынужденной паузы в многих отраслях промышленности Китай получил чистый воздух, а Венеция – прозрачную воду в каналах.