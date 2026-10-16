Как сообщает CNN, американо-украинские отношения оказались в состоянии глубочайшего кризиса из-за спора о том, кто отдал приказ заблокировать работу системы Starshield для украинских войск.

Как меняются отношения между Украиной и США?

Ситуация еще больше обострилась после угроз Вашингтона прекратить передачу разведданных и заморозить покупку американского оружия европейскими партнерами.

В Белом доме и столицах Европы растет беспокойство, что шаги руководства США играют на руку Кремлю в преддверии промежуточных выборов. Вашингтон пытается снизить цены на топливо любой ценой, что напрямую угрожает безопасности Украины.

Ограничения военной версии системы связи Starshield снизили предельную скорость движения техники и беспилотников, что существенно ослабило координацию авиации. Такое искусственное вмешательство создало ощутимое преимущество для российских сил непосредственно на передовой.

Илон Маск публично заявил, что ограничения скорости или использования сети находятся под контролем военных США и президента. В то же время источники Reuters отметили, что соответствующая директива поступила непосредственно из Белого дома, хотя высокопоставленные чиновники администрации это отрицают.

Владимир Зеленский в интервью Financial Times подчеркнул, что падение скорости терминалов не было случайным сбоем. По последним сообщениям военных источников, полноценное функционирование спутниковой системы на данный момент удалось восстановить.

Угрозы прекратить предоставление разведданных и дизельное соглашение

Конфликт обострился после решения Дональда Трампа заключить соглашение о закупке российского дизельного топлива в обход санкций. Американская сторона потребовала прекратить удары по заводам агрессора, объявив об энергетическом перемирии без предварительного согласования условий с Киевом.

Украина временно соблюдала эту паузу, однако Россия ответила массированными ударами по энергосетям, оставив без света 600 тысяч человек. Кроме того, перед баллистическим ударом по Киеву украинские службы вообще не получили заблаговременного предупреждения от американской разведки.

Защита воздушного пространства дополнительно осложнилась исчерпанием запасов ракет для комплексов Patriot, в то время как выдача лицензии на их производство в Украине так и не состоялась. В ответ Зеленский заявил об окончательном снятии любых односторонних ограничений на ведение огня.

"Мы закончили", – резюмировал Зеленский, раскритиковав намерения Вашингтона вести дела с агрессором в то время, как ежедневно гибнут люди.

Предвыборный фактор в Вашингтоне

Дональд Трамп во время интервью Newsmax резко высказался в адрес украинского лидера, заявив, что ему легче договариваться с Путиным. Президент США публично возложил вину за масштабные последствия войны на сторону, которая защищается.

Сенатор от Демократической партии Крис Кунс отметил, что действия главы Белого дома обусловлены попыткой улучшить результаты республиканцев на предстоящих выборах. Аналитики также предупреждают, что закупка дизельного топлива в России обеспечит Кремль миллиардными ресурсами для продолжения агрессии.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ограничение работы терминалов на скоростях свыше 160 километров в час привело к срыву ряда задач сил обороны.

Ранее мы также сообщали, что напряженность, вызванная атаками на российские НПЗ, сохранялась еще со времени сентябрьских переговоров в США, после чего окружение Трампа оказывало давление на Киев с целью подписания спорного энергетического соглашения с Москвой.