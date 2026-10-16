Як повідомляє CNN, американсько-українські відносини опинилися в стані найглибшої кризи через суперечку щодо того, хто віддав наказ заблокувати роботу системи Starshield для українських військ.

Як змінюються відносини між Україною та США?

Ситуація додатково загострилася після погроз Вашингтона припинити передачу розвідданих і заморозити купівлю американського озброєння європейськими партнерами.

У Білому домі та столицях Європи зростає занепокоєння, що кроки керівництва США підігрують Кремлю напередодні проміжних виборів. Вашингтон намагається знизити ціни на пальне за будь-яку ціну, що напряму загрожує безпеці України.

Обмеження мілітарної версії зв'язку Starshield занизили граничну швидкість руху техніки та безпілотників, що суттєво послабило координацію авіації. Таке штучне втручання створило відчутну перевагу для російських сил безпосередньо на передовій.

Ілон Маск публічно заявив, що ліміти швидкості чи використання мережі перебувають під контролем військових США та президента. Водночас джерела Reuters зазначили, що відповідна директива надійшла безпосередньо з Білого дому, хоча високопосадовці адміністрації це заперечують.

Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times наголосив, що падіння швидкості терміналів не було випадковим збоєм. За останніми повідомленнями військових джерел, повноцінне функціонування супутникової системи наразі вдалося відновити.

Погрози зупинити розвіддані та дизельна угода

Конфлікт загострився після рішення Дональда Трампа укласти угоду про купівлю російського дизельного пального в обхід санкцій. Американська сторона зажадала припинити удари по заводах агресора, оголосивши про енергетичне перемир'я без попереднього узгодження умов із Києвом.

Україна тимчасово дотримувалася цієї паузи, проте Росія відповіла масованими ударами по енергомережах, залишивши без світла 600 тисяч людей. Крім того, перед ударом балістикою по Києву українські служби взагалі не отримали завчасного попередження від американської розвідки.

Захист неба додатково ускладнився вичерпанням запасів ракет до комплексів Patriot, тоді як надання ліцензії на їх виробництво в Україні так і не відбулося. У відповідь Зеленський заявив про остаточне згортання будь-яких односторонніх обмежень на ведення вогню.

"Ми закінчили", – резюмував Зеленський, розкритикувавши наміри Вашингтона вести бізнес із агресором під час щоденної загибелі людей.

Виборчий фактор у Вашингтоні

Дональд Трамп під час інтерв'ю Newsmax різко висловився на адресу українського лідера, заявивши, що йому легше домовлятися з Путіним. Президент США публічно поклав провину за масштабні наслідки війни на сторону, яка обороняється.

Сенатор від Демократичної партії Кріс Кунс зазначив, що дії глави Білого дому зумовлені намаганням покращити результати республіканців на майбутніх виборах. Аналітики також попереджають, що купівля дизеля в Росії забезпечить Кремль мільярдними ресурсами на продовження агресії.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, обмеження роботи терміналів на швидкостях понад 160 кілометрів на годину спричинили зрив низки завдань сил оборони.

Раніше ми також розповідали, що напруженість через атаки на російські НПЗ тривала ще з вересневих переговорів у США, після яких оточення Трампа тиснуло на Київ задля підписання суперечливої енергетичної угоди з Москвою.