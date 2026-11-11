Туск предложил Навроцкому встретиться у себя дома в связи с кризисом вокруг Конституционного трибунала

Премьер-министр Польши Дональд Туск / Фото Getty Images
Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту Каролю Навроцкому неофициально урегулировать политический кризис, связанный с Конституционным трибуналом. Он пригласил его вместе с семьей к себе домой в Сопот.
Об этом Туск заявил в среду, 11 ноября, во время выступления в Щецине по случаю Дня независимости Польши, сообщает RMF.
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Туск обратился к Навроцкому
Он напомнил, что у них с Навроцким должна была состояться встреча, и предложил не ждать согласования ее даты.
Господин президент, мы должны были встретиться. Я немного ждал этого приглашения, но от всего сердца, не дожидаясь больше, хочу пригласить вас вместе с женой, семьей и детьми ко мне домой в Сопот. Давайте разделим рождественский хлеб перед Рождественским сочельником. Поговорим. Моя квартира небольшая, но за столом на кухне найдется место для нас двоих
Туск подчеркнул, что политические споры не должны быть выше безопасности страны, ведь "Польша достойна солидарности полек и поляков".
Конфликт Туска и Навроцкого: в чем суть противостояния
Причиной острого противостояния между главой правительства и президентом стала затяжная борьба за контроль над Конституционным трибуналом.
Конфликт разгорелся с новой силой после того, как в суде объявили об отстранении председателя и его заместителя, что привело к острому конституционному кризису и протестам под стенами учреждения.
Туск настаивает на законности решений парламента и легитимности вновь избранных судей. В свою очередь Навроцкий открыто обвиняет правительство в попытке незаконно захватить контроль над главным судебным органом страны.
Личная встреча Туска и Навроцкого должна была состояться для обсуждения путей преодоления кризиса. Однако до сих пор не удалось определить возможную дату такой встречи.
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