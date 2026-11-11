Туск предложил Навроцкому встретиться у себя дома в связи с кризисом вокруг Конституционного трибунала

Об этом Туск заявил в среду, 11 ноября, во время выступления в Щецине по случаю Дня независимости Польши, сообщает RMF.

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Туск обратился к Навроцкому

Он напомнил, что у них с Навроцким должна была состояться встреча, и предложил не ждать согласования ее даты.

Господин президент, мы должны были встретиться. Я немного ждал этого приглашения, но от всего сердца, не дожидаясь больше, хочу пригласить вас вместе с женой, семьей и детьми ко мне домой в Сопот. Давайте разделим рождественский хлеб перед Рождественским сочельником. Поговорим. Моя квартира небольшая, но за столом на кухне найдется место для нас двоих– заявил премьер-министр.

Туск подчеркнул, что политические споры не должны быть выше безопасности страны, ведь "Польша достойна солидарности полек и поляков".

Конфликт Туска и Навроцкого: в чем суть противостояния

Причиной острого противостояния между главой правительства и президентом стала затяжная борьба за контроль над Конституционным трибуналом.

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Конфликт разгорелся с новой силой после того, как в суде объявили об отстранении председателя и его заместителя, что привело к острому конституционному кризису и протестам под стенами учреждения.

Туск настаивает на законности решений парламента и легитимности вновь избранных судей. В свою очередь Навроцкий открыто обвиняет правительство в попытке незаконно захватить контроль над главным судебным органом страны.

Личная встреча Туска и Навроцкого должна была состояться для обсуждения путей преодоления кризиса. Однако до сих пор не удалось определить возможную дату такой встречи.