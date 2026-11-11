Туск запропонував Навроцькому зустріч у себе вдома через кризу навколо Конституційного трибуналу

Про це Туск заявив у середу, 11 листопада, під час виступу в Щецині з нагоди Дня незалежності Польщі, повідомляє RMF.

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Туск звернувся до Навроцького

Він нагадав, що вони з Навроцьким мали провести зустріч, і запропонував не чекати на узгодження її дати.

Пане президенте, ми мали зустрітися. Я трохи чекав на це запрошення, але від щирого серця, не чекаючи більше, хочу запросити вас разом із дружиною, родиною та дітьми до мене додому в Сопот. Розділімо різдвяний хлібець перед Святвечором. Поговоримо. Моя квартира невелика, але в кухні за столом знайдеться місце для нас двох– заявив прем'єр-міністр.

Туск наголосив, що політичні суперечки не повинні ставати вищими за безпеку країни, адже "Польща варта солідарності полячок і поляків".

Конфлікт Туска та Навроцького: у чому суть протистояння

Причиною гострого протистояння між главою уряду та президентом стала затяжна боротьба за контроль над Конституційним трибуналом.

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Конфлікт спалахнув із новою силою після того, як у суді оголосили про відсторонення голови та його заступника, що призвело до гострої конституційної кризи та протестів під стінами установи.

Туск наполягає на законності рішень парламенту та легітимності новообраних суддів. Натомість Навроцький відкрито звинувачує уряд у спробі незаконно захопити контроль над головним судовим органом країни.

Особиста зустріч Туска і Навроцького мала відбутися для обговорення шляхів подолання кризи. Однак досі не вдалося визначити можливу дату такої зустрічі.