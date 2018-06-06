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Крокодил загрыз священнослужителя во время обряда крещения

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Крокодил убил пастора
Крокодил убил пастора / Вікіпедія

В Эфиопии от укусов крокодила умер пастор Дочо Ешете. Животное напало на священнослужителя, когда тот проводил обряд крещения вблизи озера.

Об этом сообщает ВВС.

По словам местных жителей, крокодил вышел из воды во время церемонии и напал на пастора.

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"Он как раз окрестил первого человека и перешел к другому. Но неожиданно крокодил выскочил из озера и схватил пастора", – обяснил один из очевидцев.

Спасти пастора от укусов животного очевидцам не удалось. Они лишь смогли не дать крокодилу затянуть тело в воду.

Теги: религия Жертвы мир животных
Источник: 24 Канал
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