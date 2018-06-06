Крокодил загриз священнослужителя під час обряду хрещення

В Ефіопії від укусів крокодила помер пастор Дочо Ешетє. Тварина напала на священнослужителя, коли той проводив обряд хрещення поблизу озера.

Про це повідомляє ВВС.

За словами місцевих мешканців, крокодил вийшов з води під час церемонії та напав на пастора.

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"Він саме похрестив першу людину та перейшов до другої. Але несподівано крокодил вискочив з озера та схопив пастора", – пояснив один з очевидців.

Врятувати пастора від укусів тварини очевидцям не вдалося. Вони лише змогли не дати крокодилу затягти тіло Дочо Ешетє у воду.