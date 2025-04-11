Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную гвардию Украины.

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В НГУ объяснили, что произошло с орденом Кротевича

В НГУ сообщили, что формирование представления на награждение каждого военного или военной проходит с особой ответственностью. Однако, в процессе формирования пакета документов могут возникать отдельные технические ошибки.

Так случилось в предыдущем представлении на уже бывшего начальника штаба 12-й бригады специального назначения "Азов" Богдана Кротевича,

– отметили в НГУ.

В публикации отметили, что в кратчайшие сроки неточности были исправлены, обновленное представление на награждение Кротевича уже направлено в Офис Президента для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения.

В НГУ добавили, что с начала полномасштабного вторжения России 12,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины были отмечены государственными наградами.

Ранее Богдан Кротевич заявил, что командир бригады еще 4 месяца назад подал его к награде. В среду, 9 апреля, на сайте Офиса Президента появился указ, где Кротевич был в списке на награждение, но уже 10 апреля, по словам военного, его имя исчезло из списка.