Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну гвардію України.

До теми Ексначальник штабу "Азову" Богдан Кротевич закликав Сирського піти у відставку

В НГУ пояснили, що сталося з орденом Кротевича

В НГУ повідомили, що формування подання на нагородження кожного військового чи військової проходить з особливою відповідальністю. Однак, у процесі формування пакета документів можуть виникати окремі технічні помилки.

Так трапилося в попередньому поданні на вже колишнього начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Богдана Кротевича,

– наголосили в НГУ.

У повідомленні наголосили, що у найкоротші терміни неточності були виправлені, оновлене подання на нагородження Кротевича вже направлене до Офісу Президента для подальшого розгляду та прийняття відповідного рішення.

В НГУ додали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії 12,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії України були відзначені державними нагородами.

Раніше Богдан Кротевич заявив, що командир бригади ще 4 місяці тому подав його до нагороди. У середу, 9 квітня, на сайті Офісу Президента з'явився указ, де Кротевич був у списку на нагородження, але вже 10 квітня, за словами військового, його ім'я зникло зі списку.