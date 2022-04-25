Благословение на убийства

Очевидно, по благословению патриарха тамошней секты Кирилла, выдавшего им полный карт-бланш на массовое убийство украинцев. Ну а если это можно делать, то какая причина этого не делать в наибольший православный праздник?

Важное У Путина есть амбициозный план, ради которого он готов залить кровью огромную территорию

Одна беда – этот индивид, известный в отдельных кругах как Кирилл, до сих пор формально председательствует в крупнейшей православной церкви Украины, известной как "УПЦ МП".



Глава РПЦ дал российским убийцам индульгенцию на уничтожение украинцев / Скриншот из видео

Пора собирать камни

УПЦ МП на этот раз сделает вид, что ситуация в мире не изменилась? Будет ссылаться на какие-то "каноны"? Будет рассказывать о будущих соборах? Или наконец-то разорвет отношения со злом?

Конечно, в последнее веры нет. Это совершенно безнадежно. Но, собственно, верующие? Вам это все как, нормально?

Актуальное – щемящие кадры празднования Пасхи на "Азовстали" в Мариуполе: смотрите видео