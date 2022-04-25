Благословення на вбивства

Очевидно, за благословенням патріарха тамтешньої секти Кіріла, який видав їм повний карт-бланш на масове вбивство українців. Ну а якщо це можна робити, то яка причина цього не робити у найбільше православне свято?

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Одна біда – цей індивід, відомий в окремих колах як Кіріл, досі формально головує у найбільшій православній церкві України, що відома як "УПЦ МП".



Очільник РПЦ дав російським вбивцям індульгенцію на знищення українців / Скриншот відео

Час збирати каміння

УПЦ МП цього разу зробить вигляд, що ситуація у світі не змінилася? Буде посилатися на якісь "канони"? Буде розказувати про майбутні собори? Або нарешті розірве стосунки зі злом?

Звісно, в останнє віри немає. Це абсолютно безнадійно. Але, власне, віряни? Вам це все як, нормально?

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