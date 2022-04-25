Благословення на вбивства
Очевидно, за благословенням патріарха тамтешньої секти Кіріла, який видав їм повний карт-бланш на масове вбивство українців. Ну а якщо це можна робити, то яка причина цього не робити у найбільше православне свято?
Важливе Путін має амбітний план, заради якого він готовий залити кров'ю величезну територію
Очільник РПЦ дав російським вбивцям індульгенцію на знищення українців / Скриншот відео
Час збирати каміння
УПЦ МП цього разу зробить вигляд, що ситуація у світі не змінилася? Буде посилатися на якісь "канони"? Буде розказувати про майбутні собори? Або нарешті розірве стосунки зі злом?
Звісно, в останнє віри немає. Це абсолютно безнадійно. Але, власне, віряни? Вам це все як, нормально?
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