Кровавая резня в белорусской школе: ученик убил учителя и старшеклассника

В белорусских Столбцах ученик 10 класса совершил нападение с ножом на учительницу и школьника. Оба от полученных травм погибли на месте.

15-летний подросток пришел в школу, оставил в кабинете, где проходил урок свой ранец и вышел. Через некоторое время он вернулся в класс и ударил ножом 50-летнюю учительницу истории, сообщают в Следственном комитете Беларуси.

Читайте также: Недетская жестокость: На Львовщине девушки – подростки сильно избили школьницу

Под горячую руку подростка попали и двое одноклассников, которые заступились за педагога.

Женщина скончалась на месте происшествия, подростки в возрасте 15 и 16 лет госпитализированы, их жизни сейчас ничего не угрожает,

– говорится в сообщении.

Следователи опрашивают очевидцев трагедии в белорусской школе

По рассказам одного из одноклассников нападающего, произошло все внезапно, передает Sputnik.

Ну сели, я тетрадь заполнять начал. Этот зашел. Я думал, он на свое место пошел, потом голову поднял, а он ее ножом порезал,

– рассказал одноклассник нападавшего.

По его рассказам, удар ножом пришелся женщине в шею, дальше началась паника

Воспользовавшись этим, подросток вышел из класса и зашел в другой кабинет, где ударил ножом 17-летнего ученика 11-ого класса. Парень тоже умер на месте происшествия.

Цветы у здания школы, где произошла трагедия

После этого подозреваемый выбежал из здания учебного заведения и попытался скрыться.

Многие дети закрывались в кабинетах. Некоторое время учеников не выпускали из помещений, позже администрация школы вызвала родителей школьников, чтобы те могли забрать их домой.

Все испугались, плакали, но со временем успокоились. Учителя старались не паниковать и успокоить всех, кто находились в школе,

– рассказали очевидцы журналистам.

Подростка задержали, а также изъяли у него нож, которым он убил учительницу и школьника. Уже проведены обыски по месту жительства парня, в ходе которых правоохранители изъяли компьютерную технику и другие электронные устройства.

По факту двойного убийства в белорусской школе уже открыли уголовное производство. Следователи что будут ходатайствовать перед прокурором о применении к задержанному меры пресечения.

Похожие случаи, к сожалению, нередки. В частности, в оккупированной Керчи в октябре 2018 Владислав Росляков устроил массовое убийство в колледже, где учился. Он разместил в столовой учебного заведения взрывчатку, которая сработала, а также проводил расстрел студентов, разгуливая по коридорам колледжа.

В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.