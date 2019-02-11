Кривава різанина у білоруській школі: учень вбив вчительку та старшокласника

У білоруських Столбцях учень 10 класу вчинив напад із ножем на вчительку та школяра. Обидвоє від отриманих травм загинули на місці.

15-річний підліток прийшов до школи, залишив у кабінеті, де відбувався урок свій ранець і вийшов. Через деякий час він повернувся до класу і вдарив ножем 50-річну вчительку історії, повідомляють у Слідчому комітеті Білорусі.

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Під гарячу руку підлітка потрапили й двоє однокласників, які заступилися за педагога.

Жінка померла на місці події, підлітки у віці 15 і 16 років госпіталізовані, їх життю наразі нічого не загрожує,

– мовиться у повідомленні.



Слідчі опитують очевидців трагедії в білоруській школі

За розповідями одного з однокласників нападника, відбулося все раптово, передає Sputnik.

Ну сіли, я зошит заповнювати почав. Цей зайшов. Я думав, він на своє місце пішов, потім голову підняв, а він її ножем порізав,

– розповів однокласник нападника.

За його розповідями, удар ножем прийшовся жінці в шию, далі почалася паніка

Скориставшись цим, підліток вийшов із класу і зайшов в інший кабінет, де вдарив ножем 17-річного учня 11-ого класу. Хлопець теж помер на місці події.



Квіти біля будівлі школи, де трапилась трагедія

Після цього підозрюваний вибіг із будівлі навчального закладу і спробував сховатися.

Багато дітей закривалися у кабінетах. Деякий час учнів не випускали із приміщень, пізніше адміністрація школи викликала батьків школярів, щоб ті могли забрати їх додому.

Всі злякалися, плакали, але з часом заспокоїлися. Вчителі намагалися не панікувати і заспокоїти всіх, хто перебували в школі,

– розповіли очевидці журналістам.

Підлітка затримали, а також вилучили у нього ніж, яким він вбив учительку та школяра. Вже проведені обшуки за місцем проживання хлопця, в ході яких правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та інші електронні пристрої.

За фактом подвійного вбивства у білоруській школі вже відкрили кримінальне провадження. Слідчі клопотатимуть перед прокурором про застосування до затриманого запобіжного заходу.

Схожі випадки, на жаль, непоодинокі. Зокрема, в окупованій Керчі у жовтні 2018 року Владислав Росляков влаштував масове вбивство у коледжі, де навчався. Він розмістив у їдальні навчального закладу вибухівку, яка спрацювала, а також проводив розстріл студентів, розгулюючи коридорами коледжу.

Внаслідок масового побоїща в Керчі загинула 21 людина, ще понад 50 осіб зазнали поранень.