Кроваво-красное небо: пожары превратили Индонезию в фильм ужасов – фото, видео

Индонезийскую провинцию Джамби охватили масштабные лесные пожары. Из-за этого небо окрасилось в яркий кроваво-красный цвет, а воздух наполнен пылью и дымом.

Пожары бушуют в стране уже больше недели, поэтому каждый день увеличиваются их масштабы. Огонь пытаются обуздать несколько тисяч пожарных и вертолеты, сбрасывающие воду, пишут местные СМИ.

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Из-за плохой видимости от дыма задержали авиарейсы в нескольких аэропортах Индонезии и Малайзии. Также индонезийские власти закрыли часть школ и заведений.



Последствия масштабных пожаров в Индонезии / фото из твиттера Последствия масштабных пожаров в Индонезии / фото из твиттера

Больше всего от стихии страдает провинция Джамби. Одна из местных жительниц обнародовала фото кроваво-красного цвета, которым окрашено все вокруг. Женщина отметила, что из-за дыма сильно раздражает глаза и горло.

Это не Марс. Это Джамби,

– пишут пользователи твиттера.

Заметим, ежегодно пожары в Индонезии вызывают облако дыма, которое порой затягивает весь регион Юго-Восточной Азии. Метеорологи объясняют, что красный цвет создают отдельные типы частиц, которые присутствуют в воздухе во время задымления. Этот феномен называют Релеевским рассеиванием.

Alasan mengapa aku tidak keluar...

Di kota aja kerasa asapnya walaupun ga semerah ini.

Stay safe #Jambi #IndonesiaDaruratAsappic.twitter.com/n4oFyhxwrd — G. (@tobangaado) 22 вересня 2019 р.

Tolong tolong doanya yaa teman teman ini kondisi terkini di Muaro Jambi, Provinsi Jambi.. sudah separah ini :( setiap tahun dengan masalah yang sama tapi tidak ada tindak lanjut dan hukum yg TEGAS bagi oknum pembakaran hutan. Tolong perhatiannya.#IndonesiaDaruratAsap #KabutAsap pic.twitter.com/nYACyzdRkg — Tiara (@yayatiara31) 21 вересня 2019 р.

Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.

Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/ZwGMVhItwi — Zuni Shofi Yatun Nisa (@zunishofiyn) 21 вересня 2019 р.