Кроваво-красное небо: пожары превратили Индонезию в фильм ужасов – фото, видео
Индонезийскую провинцию Джамби охватили масштабные лесные пожары. Из-за этого небо окрасилось в яркий кроваво-красный цвет, а воздух наполнен пылью и дымом.
Пожары бушуют в стране уже больше недели, поэтому каждый день увеличиваются их масштабы. Огонь пытаются обуздать несколько тисяч пожарных и вертолеты, сбрасывающие воду, пишут местные СМИ.
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Из-за плохой видимости от дыма задержали авиарейсы в нескольких аэропортах Индонезии и Малайзии. Также индонезийские власти закрыли часть школ и заведений.
Последствия масштабных пожаров в Индонезии / фото из твиттера
Больше всего от стихии страдает провинция Джамби. Одна из местных жительниц обнародовала фото кроваво-красного цвета, которым окрашено все вокруг. Женщина отметила, что из-за дыма сильно раздражает глаза и горло.
Это не Марс. Это Джамби,
– пишут пользователи твиттера.
Заметим, ежегодно пожары в Индонезии вызывают облако дыма, которое порой затягивает весь регион Юго-Восточной Азии. Метеорологи объясняют, что красный цвет создают отдельные типы частиц, которые присутствуют в воздухе во время задымления. Этот феномен называют Релеевским рассеиванием.