19:11
23 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Армия РФ на самокатах. Роскосмос продолжает пробивать дно
      Вєсті Кремля
      18:58, 21 сентября
      Вести.UA. Жир: Ручные животные в "Слуге народа"? Черная полоса Гонтаревой.
      Вєсті.UA
      18:08, 21 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, 20 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНЕ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Кроваво-красное небо: пожары превратили Индонезию в фильм ужасов – фото, видео

      46 Читати новину українською
      В Индонезии покраснело небо из-за масштабных пожаров
      В Индонезии покраснело небо из-за масштабных пожаров / Фото из Twitter

      Индонезийскую провинцию Джамби охватили масштабные лесные пожары. Из-за этого небо окрасилось в яркий кроваво-красный цвет, а воздух наполнен пылью и дымом.

      Пожары бушуют в стране уже больше недели, поэтому каждый день увеличиваются их масштабы. Огонь пытаются обуздать несколько тисяч пожарных и вертолеты, сбрасывающие воду, пишут местные СМИ.

      Читайте также: На Лесном массиве в Киеве – масштабный пожар, слышны взрывы: фото и видео

      Из-за плохой видимости от дыма задержали авиарейсы в нескольких аэропортах Индонезии и Малайзии. Также индонезийские власти закрыли часть школ и заведений.

      Больше всего от стихии страдает провинция Джамби. Одна из местных жительниц обнародовала фото кроваво-красного цвета, которым окрашено все вокруг. Женщина отметила, что из-за дыма сильно раздражает глаза и горло.

      Это не Марс. Это Джамби,
      – пишут пользователи твиттера.

      Заметим, ежегодно пожары в Индонезии вызывают облако дыма, которое порой затягивает весь регион Юго-Восточной Азии. Метеорологи объясняют, что красный цвет создают отдельные типы частиц, которые присутствуют в воздухе во время задымления. Этот феномен называют Релеевским рассеиванием.

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
      Смертельное ДТП на одесской трассе: новая информация о состоянии пострадавших
      сегодня
      6959
      Теги: Индонезия Пожар
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      сегодня , 19:00 Лечение украинцев рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
      Олександр Бевза 5
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      сегодня , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 1257
      Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      сегодня , 16:00 Большой договор относительно Донбасса: что предлагают у Зеленского и какие последствия
      Інна Жолобович 907
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сегодня , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 236
      Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      сегодня , 15:19 Самые страшные ДТП в истории Украины: жуткие факты (18+)
      Ірина Юрковська 531
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук