Криваво-червоне небо: пожежі перетворили Індонезію на фільм жахів – фото, відео
Індонезійську провінцію Джамбі охопили масштабні лісові пожежі. Через це небо забарвилося у яскравий криваво-червоний колір, а повітря наповнене пилом і димом.
Пожежі вирують у країні вже більше тижня, тому кожного дня збільшуються їх масштаби. Вогонь намагаються приборкати кілька тисяч пожежників та вертольоти, що скидають воду, пишуть місцеві ЗМІ.
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Через погану видимість від диму затримали авіарейси у декількох аеропортах Індонезії та Малайзії. Також індонезійська влада закрила частину шкіл та закладів.
Наслідки масштабних пожеж в Індонезії / фото з твіттера
Найбільше від стихії потерпає провінція Джамбі. Одна з місцевих мешканок оприлюднила фото криваво-червоного кольору, яким забарвлене усе навколо. Жінка відзначила, що через дим сильно подразнює очі та горло.
Це не Марс. Це Джамбі,
– пишуть користувачі твіттера.
Зауважимо, щороку пожежі в Індонезії викликають хмару диму, яке часом затягує весь регіон Південно-Східної Азії. Метеорологи пояснюють, що червоний колір створюють окремі типи частинок, які присутні у повітрі під час задимлення. Цей феномен називають Релеєвським розсіюванням.