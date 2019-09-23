19:27
23 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Криваво-червоне небо: пожежі перетворили Індонезію на фільм жахів – фото, відео

      667 Читать новость на русском
      В Індонезії почервоніло небо через масштабні пожежі
      В Індонезії почервоніло небо через масштабні пожежі / Фото з Twitter

      Індонезійську провінцію Джамбі охопили масштабні лісові пожежі. Через це небо забарвилося у яскравий криваво-червоний колір, а повітря наповнене пилом і димом.

      Пожежі вирують у країні вже більше тижня, тому кожного дня збільшуються їх масштаби. Вогонь намагаються приборкати кілька тисяч пожежників та вертольоти, що скидають воду, пишуть місцеві ЗМІ.

      Читайте також: На Лісовому масиві у Києві – масштабна пожежа, чути вибухи: фото і відео

      Через погану видимість від диму затримали авіарейси у декількох аеропортах Індонезії та Малайзії. Також індонезійська влада закрила частину шкіл та закладів. 

      Наслідки масштабних пожеж в Індонезії / фото з твіттера

      Найбільше від стихії потерпає провінція Джамбі. Одна з місцевих мешканок оприлюднила фото криваво-червоного кольору, яким забарвлене усе навколо. Жінка відзначила, що через дим сильно подразнює очі та горло.

      Це не Марс. Це Джамбі,
      – пишуть користувачі твіттера.

      Зауважимо, щороку пожежі в Індонезії викликають хмару диму, яке часом затягує весь регіон Південно-Східної Азії. Метеорологи пояснюють, що червоний колір створюють окремі типи частинок, які присутні у повітрі під час задимлення. Цей феномен називають Релеєвським розсіюванням. 

       

       

       

       

       

       

      blog_ava
      На Житомирщині вантажівка зіткнулася з автобусом: 9 загиблих, 11 потерпілих – фото і відео
      сьогодні
      26521
      Теги: Індонезія Пожежа
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Лікування українців закордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      сьогодні , 19:00 Лікування українців закордоном: що лікують, скільки платять та куди їдуть
      Олександр Бевза 459
      Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      сьогодні , 17:00 Письмо из Луганска: про "украинских диверсантов" и умирающих пенсионеров
      Ольга Черненко 1320
      Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      сьогодні , 16:00 Великий договір щодо Донбасу: що пропонують у Зеленського і які наслідки
      Інна Жолобович 4145
      Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      сьогодні , 15:36 Несправедливі вироки призводять до самосуду: як вчиняють з ексбойовиками "ДНР"
      Дмитро Гнап 1106
      Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)
      сьогодні , 15:21 Найстрашніші ДТП в історії України: моторошні факти (18+)
      Ірина Юрковська 2318
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук