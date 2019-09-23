Криваво-червоне небо: пожежі перетворили Індонезію на фільм жахів – фото, відео

Індонезійську провінцію Джамбі охопили масштабні лісові пожежі. Через це небо забарвилося у яскравий криваво-червоний колір, а повітря наповнене пилом і димом.

Пожежі вирують у країні вже більше тижня, тому кожного дня збільшуються їх масштаби. Вогонь намагаються приборкати кілька тисяч пожежників та вертольоти, що скидають воду, пишуть місцеві ЗМІ.

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Через погану видимість від диму затримали авіарейси у декількох аеропортах Індонезії та Малайзії. Також індонезійська влада закрила частину шкіл та закладів.

Наслідки масштабних пожеж в Індонезії / фото з твіттера

Найбільше від стихії потерпає провінція Джамбі. Одна з місцевих мешканок оприлюднила фото криваво-червоного кольору, яким забарвлене усе навколо. Жінка відзначила, що через дим сильно подразнює очі та горло.

Це не Марс. Це Джамбі,

– пишуть користувачі твіттера.

Зауважимо, щороку пожежі в Індонезії викликають хмару диму, яке часом затягує весь регіон Південно-Східної Азії. Метеорологи пояснюють, що червоний колір створюють окремі типи частинок, які присутні у повітрі під час задимлення. Цей феномен називають Релеєвським розсіюванням.

Alasan mengapa aku tidak keluar...

Di kota aja kerasa asapnya walaupun ga semerah ini.

Stay safe #Jambi #IndonesiaDaruratAsappic.twitter.com/n4oFyhxwrd — G. (@tobangaado) 22 вересня 2019 р.

Tolong tolong doanya yaa teman teman ini kondisi terkini di Muaro Jambi, Provinsi Jambi.. sudah separah ini :( setiap tahun dengan masalah yang sama tapi tidak ada tindak lanjut dan hukum yg TEGAS bagi oknum pembakaran hutan. Tolong perhatiannya.#IndonesiaDaruratAsap #KabutAsap pic.twitter.com/nYACyzdRkg — Tiara (@yayatiara31) 21 вересня 2019 р.

Ini sore bukan malam. Ini bumi bukan planet mars. Ini jambi bukan di luar angkasa. Ini kami yang bernafas dengan paru-paru, bukannya dengan insang. Kami ini manusia butuh udara yang bersih, bukan penuh asap.

Lokasi : Kumpeh, Muaro Jambi #KabutAsap #KebakaranHutanMakinMenggila pic.twitter.com/ZwGMVhItwi — Zuni Shofi Yatun Nisa (@zunishofiyn) 21 вересня 2019 р.