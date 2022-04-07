Бассейн телеведущего покрасили в кровавый цвет
В среду, 6-го апреля, стало известно, что в доме российского пропагандиста Соловьева возник пожар, который спасатели сумели ликвидировать. На следующий день удалось изменить дизайн виллы.
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Виллу кремлевского пропагандиста на озере Комо залили красной краской. Неизвестные покрасили бассейн телеведущего в кровавый цвет.
Итальянская вилла пропагандиста Соловьева / Скриншот
Также они забрызгали стены дома красной краской и написали на воротах "убийца".
Смотрите видео с виллы Соловьева
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