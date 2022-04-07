Басейн телеведучого пофарбували у кривавий колір
У середу, 6-го квітня, стало відомо, що в будинку російського пропагандиста Соловйова виникла пожежа, яку рятувальники зуміли ліквідувати. На наступний день вдалося змінити дизайн вілли.
До теми В Італії знайшли ще два будинки пропагандиста Соловйова
Віллу кремлівського пропагандиста на озері Комо залили червоною фарбою. Невідомі пофарбували басейн телеведучого у кривавий колір.
Італійська вілла пропагандиста Соловйова / Скриншот
Також вони забризкали стіни будинку червоною фарбою та написали на воротах "вбивця".
Дивіться відео з вілли Соловйова
До речі – Посміховисько: Дон Кадиров невдало зіграв у футбол: дивіться відео