Сообщает 24 Канал со ссылкой на ВАКС.
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Что известно о решении суда
В четверг, 20 марта, состоялось судебное заседание по делу главы Хмельницкой МСЭК. Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуратуры САП и продлил срок содержания под стражей для Крупы на 60 суток (до 18 мая включительно).
Кроме того, ВАКС определил возможность внесения залога в размере 230 миллионов гривен, как альтернативу содержанию под стражей.
Если эта сумма будет внесена, Крупа должна будет соблюдать несколько обязанностей:
- являться по требованию к детективам, прокурорам, следственным судьям и суду;
- не выезжать за пределы Хмельницкого без разрешения следственных, прокуроров или суда;
- воздерживаться от общения с работниками Хмельницкого областного центра МСЭК и лицами, которые обращались в центр для проведения медико-социальной экспертизы, по обстоятельствам уголовного производства;
- сообщать следователей, прокуроров или суд об изменении места жительства;
- сдать загранпаспорт и другие документы, дающие право на выезд из Украины.