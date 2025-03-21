Сообщает 24 Канал со ссылкой на ВАКС.

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Что известно о решении суда

В четверг, 20 марта, состоялось судебное заседание по делу главы Хмельницкой МСЭК. Следственный судья ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокуратуры САП и продлил срок содержания под стражей для Крупы на 60 суток (до 18 мая включительно).

Кроме того, ВАКС определил возможность внесения залога в размере 230 миллионов гривен, как альтернативу содержанию под стражей.

Если эта сумма будет внесена, Крупа должна будет соблюдать несколько обязанностей: