Крупнейшая авиакомпания отменила все рейсы 13 февраля в Бельгии
Крупнейшая авиакомпания Бельгии Brussels Airlines объявила об отмене всех рейсов в среду, 13 февраля. Все из-за общенациональной забастовки в стране.
Решение авиакомпании затронет около 222 рейса и 16 000 пассажиров, пишет Deutsche Welle.
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Если для пассажиров не найдут альтернативные варианты путешествия, то авиакомпания выплатит компенсацию за отмененные рейсы.
Какая забастовка происходит в Бельгии?Профсоюзы требуют повышения заработной платы, увеличения времени отдыха и повышения пенсий. В Бельгии прогнозируют, что забастовка коснется большей части общественного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта.
Авиадиспетчеры настроены присоединиться к протесту. Поэтому вполне вероятно, что воздушное пространство Бельгии будет закрыто в течение дня 13 февраля.
Премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель призвал представителей профсоюзов вернуться за стол переговоров, чтобы найти решение с представителями правительства и работодателей.
В среду в Брюсселе начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО.