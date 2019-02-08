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      Крупнейшая авиакомпания отменила все рейсы 13 февраля в Бельгии

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      Крупнейшая авиакомпания отменила все рейсы 13 февраля в Бельгии
      Крупнейшая авиакомпания отменила все рейсы 13 февраля в Бельгии / Фото из открытых источников

      Крупнейшая авиакомпания Бельгии Brussels Airlines объявила об отмене всех рейсов в среду, 13 февраля. Все из-за общенациональной забастовки в стране.

      Решение авиакомпании затронет около 222 рейса и 16 000 пассажиров, пишет Deutsche Welle.

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      Если для пассажиров не найдут альтернативные варианты путешествия, то авиакомпания выплатит компенсацию за отмененные рейсы.

      Какая забастовка происходит в Бельгии?Профсоюзы требуют повышения заработной платы, увеличения времени отдыха и повышения пенсий. В Бельгии прогнозируют, что забастовка коснется большей части общественного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта.

      Авиадиспетчеры настроены присоединиться к протесту. Поэтому вполне вероятно, что воздушное пространство Бельгии будет закрыто в течение дня 13 февраля.

      Премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель призвал представителей профсоюзов вернуться за стол переговоров, чтобы найти решение с представителями правительства и работодателей.

      В среду в Брюсселе начинается двухдневная встреча министров обороны стран НАТО.

      blog_ava
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      Теги: Транспорт авиация Бельгия Протесты
      Источник: 24 Канал
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