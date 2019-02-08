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      Найбільша авіакомпанія скасувала всі рейси 13 лютого у Бельгії

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      Найбільша авіакомпанія скасувала всі рейси 13 лютого у Бельгії
      Найбільша авіакомпанія скасувала всі рейси 13 лютого у Бельгії / Фото з відкритих джерел

      Найбільша авіакомпанія Бельгії Brussels Airlines оголосила про скасування всіх рейсів на середу, 13 лютого. Все через загальнонаціональний страйк у країні.

      Рішення авіакомпанії торкнеться близько 222 рейсів і 16 000 пасажирів, пише Deutsche Welle.

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      Якщо для пасажирів не знайдуть альтернативні варіанти подорожі, то авіакомпанія виплатить компенсацію за скасовані рейси.

      Який страйк відбувається у Бельгії?Профспілки вимагають підвищення заробітної плати, збільшення часу відпочинку і підвищення пенсій. У Бельгії прогнозують, що страйк торкнеться більшої частини громадського, залізничного, морського і повітряного транспорту.

      Авіадиспетчери налаштовані приєднатися до протесту. Тож цілком ймовірно, що повітряний простір Бельгії буде закрито протягом дня 13 лютого.

      Прем'єр-міністр Бельгії Чарльз Мішель закликав представників профспілок повернутися за стіл переговорів, щоб знайти рішення з представниками уряду та роботодавців.

      У середу в Брюсселі розпочинається дводенна зустріч міністрів оборони країн НАТО.

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      Теги: Бельгія авіація Транспорт Протести
      Джерело: 24 Канал
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