Крупнейшая европейская партия избрала своего кандидата на пост председателя Еврокомиссии

Европейская народная партия на своем съезде в Хельсинки 8 ноября выбрала кандидата на должность председателя Европейской комиссии. Им стал немецкий политик Манфред Вебер.

Выборы в Европарламент состоятся в мае 2019 года и ЕНП, по всем прогнозам, сохранит большинство в органе и получит право выдвинуть своего кандидата на пост председателя Еврокомиссии – фактически правительства ЕС.

Вебер известен как последовательный критик политики России. Он неоднократно обвинял Кремль в агрессии против Украины, а также в стремлении ослабить Евросоюз. Кроме этого, в 2016 году политик резко выступил против строительства газопровода "Северный поток - 2". По мнению Вебера, этот газопровод подрывает базовые устремления ЕС в сфере международной политики и собственной безопасности, поскольку увеличивает зависимость Европы от "Газпрома" – российского газового монополиста.

Пообщаться с кандидатом на самый влиятельный пост в ЕС политиком успел мэр Львова Андрей Садовый, назвав его политиком с ценностями и убеждениями.

"В своей кандидатской речи четко обозначил Россию как одного из врагов Европы. Ключевой месседж относительно Украины от европейских политиков, которые собрались на съезд ЕНП в Хельсинки: христианские демократы самые большие сторонники Украины в Европе, но ключ к успеху в самой Украине. Должны начать реальное наступление на коррупцию во власти, чтобы восстановить положительное реноме страны в Европе", – написал Садовый на своей странице в Facebook.

Как выбирают главу Еврокомиссии?

Выборы в Европейский парламент пройдут в мае 2019 года в 28 странах ЕС. Согласно принятой в ЕС процедуре, до начала выборов каждая фракция Европарламента называет своего претендента на пост главы Еврокомиссии. Нынешний глава ЕК Жан-Клод Юнкер оставит свой пост в ноябре 2019