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      Найбільша європейська партія обрала свого кандидата на посаду голови Єврокомісії

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      Манфред Вебер
      Манфред Вебер / GettyImages

      Європейська народна партія на своєму з'їзді в Гельсінкі 8 листопада обрала кандидата на посаду голови Європейської комісії. Ним став німецький політик Манфред Вебер.

      Вибори до Європарламенту відбудуться у травні 2019 року і ЄНП, за усіма прогнозами, збереже більшість в органі та отримає право висунути свого кандидата на посаду голови Єврокомісії – фактично уряду ЄС.

      Вебер відомий як послідовний критик політики Росії. Він неодноразово звинувачував Кремль в агресії проти України, а також у прагненні послабити Євросоюз. Крім цього, в 2016 році політик різко виступив проти будівництва газопроводу "Північний потік - 2". На думку Вебера, цей газопровід підриває базові устремління ЄС в сфері міжнародної політики і власної безпеки, оскільки збільшує залежність Європи від Газпрому – російського газового монополіста.

      Поспілкуватись з кандидатом на найвпливовіший пост в ЄС політиком встиг мер Львова Андрій Садовий, назвавши його політиком з цінностями і переконаннями.

      "В своїй кандидатській промові чітко окреслив Росію як одного з ворогів Європи. Ключовий меседж щодо України від європейських політиків, які зібрались на з'їзд ЄНП у Гельсінкі: християнські демократи найбільші прихильники України в Європі, але ключ до успіху в самій Україні. Мусимо почати реальний наступ на корупцію у владі, аби відновити позитивне реноме країни в Європі", – написав Садовий на своїй сторінці у Facebook.

      Як обирають голову Єврокомісії? Вибори до Європейського парламенту пройдуть у травні 2019 року в 28 країнах ЄС. Відповідно до прийнятої в ЄС процедури, до початку виборів кожна фракція Європарламенту називає свого претендента на посаду голови Єврокомісії. Теперішній очільник ЄК Жан-Клод Юнкер залишить свій пост в листопаді 2019

      Теги: Новини політики Єврокомісія Європарламент
      Джерело: 24 Канал
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