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      Крупнейшая в Африке солнечная электростанция построена: на что она способна – видео

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      Солнечный парк в Египте
      Солнечный парк в Египте / bbc.com

      В Египте построили солнечный парк Бенбан. Он способен производить 1,5 ГВт электроэнергии.

      Электростанция сможет обеспечить электроэнергией более миллиона домов. В планах – увеличение мощности до 1,8 ГВт.

       Актуально: Украина стала одним из лидеров в Европе за строительством ветроэлектростанций

      Что известно о солнечном парке Бенбан?

      – находится в провинции Асуан (Египет);

      – На строительство ушло три года;

      – Площадь парка – 37 квадратных километров;

      – В нем расположены 6 миллионов фотоэлектрических панелей, способных производить 1,5 ГВт.

      ЕБРР профинансировал 50% проекта: 16 из 32 участков. Согласно заявке, опубликованной на сайте ЕБРР, общая стоимость проекта оценивалась в 72 миллионов долларов, банк предоставил – 27 миллионов долларов.

      Смотрите видео о крупнейшей солнечной электростанции в Африке

      Отметим, что согласно Национальной стратегии Украины, до 2035 года каждый четвертый мегаватт в Украине должен быть из возобновляемых источников.

      Как в Украине способствуют развитию альтернативной энергетики?

      С 1 июля в Украине изменились правила рынка электроэнергии. Был ликвидирован государственный контроль за потребительскими ценами, то есть электроэнергию превратили на товар по всем законам свободного рынка. Теперь поставщики электричества должны напрямую договариваться с облэнерго относительно цен и объемов производства.

       К теме: На Житомирщине построят семь солнечных электростанций

      Однако, государство не прекратило поддержку развития "зеленой энергетики". Все производители экологически чистого электричества могут постоянно продавать ее государственной компании "гарантированный покупатель". Эта компания покупает энергию по одним из самых высоких в Европе "зеленым" тарифом.

      Также Верховная Рада освободила от НДС импорт оборудования на строительство ветряных электростанций, что делает выгодным инвестирование в эту отрасль.

      В Госэнергоэффективности сообщили, что за последние 4 года количество домашних солнечных электростанций выросла в 375 раз.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Электроэнергия Африка Египет Возобновляемая энергетика Солнечная энергетика
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