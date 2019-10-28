Крупнейшая в Африке солнечная электростанция построена: на что она способна – видео

В Египте построили солнечный парк Бенбан. Он способен производить 1,5 ГВт электроэнергии.

Электростанция сможет обеспечить электроэнергией более миллиона домов. В планах – увеличение мощности до 1,8 ГВт.

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Что известно о солнечном парке Бенбан?

– находится в провинции Асуан (Египет);

– На строительство ушло три года;

– Площадь парка – 37 квадратных километров;

– В нем расположены 6 миллионов фотоэлектрических панелей, способных производить 1,5 ГВт.

ЕБРР профинансировал 50% проекта: 16 из 32 участков. Согласно заявке, опубликованной на сайте ЕБРР, общая стоимость проекта оценивалась в 72 миллионов долларов, банк предоставил – 27 миллионов долларов.

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Отметим, что согласно Национальной стратегии Украины, до 2035 года каждый четвертый мегаватт в Украине должен быть из возобновляемых источников.

Как в Украине способствуют развитию альтернативной энергетики?

С 1 июля в Украине изменились правила рынка электроэнергии. Был ликвидирован государственный контроль за потребительскими ценами, то есть электроэнергию превратили на товар по всем законам свободного рынка. Теперь поставщики электричества должны напрямую договариваться с облэнерго относительно цен и объемов производства.

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Однако, государство не прекратило поддержку развития "зеленой энергетики". Все производители экологически чистого электричества могут постоянно продавать ее государственной компании "гарантированный покупатель". Эта компания покупает энергию по одним из самых высоких в Европе "зеленым" тарифом.

Также Верховная Рада освободила от НДС импорт оборудования на строительство ветряных электростанций, что делает выгодным инвестирование в эту отрасль.

В Госэнергоэффективности сообщили, что за последние 4 года количество домашних солнечных электростанций выросла в 375 раз.