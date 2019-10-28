Найбільша в Африці сонячна електростанція побудована: на що вона здатна – відео

У Єгипті побудували сонячний парк Бенбан. Він здатний виробляти 1,5 ГВт електроенергії.

Електростанція зможе забезпечити електроенергією понад мільйон будинків. У планах – збільшення потужності до 1,8 ГВт.

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Що відомо про сонячний парк Бенбан?

– знаходиться у провінції Асуан (Єгипет);

– На будівництво пішло три роки;

– Площа парку – 37 квадратних кілометрів;

– На ній розташовані 6 мільйонів фотоелектричних панелей, що здатні виробляти 1,5 ГВт.

ЄБРР профінансував 50% проекту: 16 з 32 ділянок. Згідно із заявкою, опублікованій на сайті ЄБРР, сумарна вартість проекту оцінювалася в 72 мільйонів доларів, банк надав – 27 мільйонів доларів.

Дивіться відео про найбільшу сонячну електростанцію в Африці

Відзначимо, що згідно з національною стратегією України, до 2035 року кожен четвертий мегават в Україні має бути з відновлювальних джерел.

Як в Україні сприяють розвитку альтернативної енергетики?

З 1 липня в Україні змінилися правила ринку електроенергії. Було ліквідовано державний контроль за споживчими цінами, тобто електроенергію перетворили на товар за усіма законами вільного ринку. Тепер постачальники електрики мають напряму домовлятися з обленерго щодо цін та обсягів виробництва.

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Однак, держава не припинила підтримку розвитку "зеленої енергетики". Усі виробники екологічно чистої електрики можуть постійно продавати її державній компанії "гарантований покупець". Ця компанія купляє енергію за одним з найвищих у Європі "зеленим" тарифом.



Також Верховна Рада звільнила від ПДВ імпорт обладнання на будівництво вітряних електростанцій, що робить вигідним інвестування в цю галузь.

У Держенергоефективності повідомили, що за останні 4 роки кількість домашніх сонячних електростанцій зросла в 375 разів.