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      Найбільша в Африці сонячна електростанція побудована: на що вона здатна – відео

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      Сонячний парк у Єгипті
      Сонячний парк у Єгипті / bbc.com

      У Єгипті побудували сонячний парк Бенбан. Він здатний виробляти 1,5 ГВт електроенергії.

      Електростанція зможе забезпечити електроенергією понад мільйон будинків. У планах – збільшення потужності до 1,8 ГВт.

      Актуально: Україна стала одним із лідерів у Європі за будівництвом вітроелектростанцій

      Що відомо про сонячний парк Бенбан?

      – знаходиться у провінції Асуан (Єгипет);

      – На будівництво пішло три роки;

      – Площа парку – 37 квадратних кілометрів;

      – На ній розташовані 6 мільйонів фотоелектричних панелей, що здатні виробляти 1,5 ГВт.

      ЄБРР профінансував 50% проекту: 16 з 32 ділянок. Згідно із заявкою, опублікованій на сайті ЄБРР, сумарна вартість проекту оцінювалася в 72 мільйонів доларів, банк надав – 27 мільйонів доларів.

      Дивіться відео про найбільшу сонячну електростанцію в Африці

      Відзначимо, що згідно з національною стратегією України, до 2035 року кожен четвертий мегават в Україні має бути з відновлювальних джерел.

      Як в Україні сприяють розвитку альтернативної енергетики?

      З 1 липня в Україні змінилися правила ринку електроенергії. Було ліквідовано державний контроль за споживчими цінами, тобто електроенергію перетворили на товар за усіма законами вільного ринку. Тепер постачальники електрики мають напряму домовлятися з обленерго щодо цін та обсягів виробництва.

      До теми: На Житомирщині збудують сім сонячних електростанцій

      Однак, держава не припинила підтримку розвитку "зеленої енергетики". Усі виробники екологічно чистої електрики можуть постійно продавати її державній компанії "гарантований покупець". Ця компанія купляє енергію за одним з найвищих у Європі "зеленим" тарифом.

      Також Верховна Рада звільнила від ПДВ імпорт обладнання на будівництво вітряних електростанцій, що робить вигідним інвестування в цю галузь.

      У Держенергоефективності повідомили, що за останні 4 роки кількість домашніх сонячних електростанцій зросла в 375 разів.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Сонячна енергетика Відновлювана енергетика Єгипет Африка Електроенергія
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