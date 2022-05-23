Соли от производителя уже нет в соседнем Бахмуте, где россияне также активно уничтожают все ракеты и снаряды. Предприятие остановилось на неопределенное время.

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О простом государственном предприятии "Артемсоль" заявил исполняющий обязанности директора учреждения Виктор Юрин.

Предприятие не работает, простаивает согласно приказу до неопределенного времени. Обстрелы постоянны, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный состав. Производственный процесс невозможен,

– заявил он в разговоре с Свободным Радио.

Юрин отметил, что "Артемсоль" не будет подвергать людей опасности, тем более что большая часть рабочих уже эвакуировалась из Соледара, где расположено предприятие.

Административное здание "Артемсоли" разбито - работу в нем вести невозможно. Напротив управления предприятия – вырва в нескольких метрах от взрыва. Также поврежден и админкорпус рудника №4.

Кроме того, кафиры попали и по спелеосанаторию "Соляная Симфония" – единственному санаторию в Украине, который специализировался на профилактике болезней бронхов, легких и щитовидной железы. При этом Юрин заявляет, что спелеосанаторий не является структурным подразделением "Артемсоли",

По словам Юрина, никто из работников "Артемсоли" не был ранен и не погиб.

Среди наших работников, которые находились на предприятии, пострадавших нет. Но я знаю о нескольких людях, которые были ранены у себя дома,

– сказал исполняющий обязанности директора.

Предприятие стоит, если стоит железная дорога

Работу "Артемсоли" остановили еще в апреле, поскольку тогда из Соледара уже невозможно было вывозить продукцию по железной дороге.

Нашу узловую станцию Соль, куда мы подтягивали вагоны со своих подъездных путей, регулярно обстреливают. "Артемсоль" в основном ориентирована на отгрузку продукции железнодорожным транспортом. Автомобильным транспортом мы можем вывозить только незначительную часть,

– отметил Юрин.

Дефицит соли в Украине и мире

Запасы готовой продукции на продажу предприятие вывезло в торговые сети еще в апреле. При этом в некоторых магазинах наблюдается дефицит соли от этого производителя. В соседнем городе Бахмут в магазине сети "Артемсоль" уже не осталось привычной каменной соли – есть только розовая, "гималайская".

Для того чтобы соль была в продаже, ее же надо изготовлять. В каких магазинах соль предприятия, наверное, есть. Я в Киеве, в Виннице встречал. Зато появилась турецкая, румынская соль… Пока ведутся бои, придется замещать импортированной,

– сказал Юрин.

При этом он отметил, что остановку производства ощутят и зарубежные потребители – "Артемсоль" была лидером по добыче каменной соли в Европе.

Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов – Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния,

– сказал Юрин.

Исполняющий обязанности директора предприятия заверил, что соляным залежам под землей ничего не угрожает – при условии, если специально не взорвать шахты.

С чувством горечи, возмущения и безысходности – это кошмар. Это предприятие, которому каждый работник отдал по несколько десятков лет, в среднем каждый отдельно проработал там в среднем по 20 лет. И с чувством того, что мы обязательно сюда вернемся, отстроим и расширим. Все будет Украина – мы все равно вернемся!

– успокоил глава профсоюза работников "Артемсоли" Андрей Попов.

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