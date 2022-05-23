Солі від виробника вже немає у сусідньому Бахмуті, де росіяни також активно нищать усе ракетами та снарядами. Підприємство зупинилося на невизначений час.

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Про простій державного підприємства "Артемсіль" заявив виконувач обов'язків директора установи Віктор Юрін.

Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий,

– заявив він у розмові з Вільним Радіо.

Юрін зазначив, що "Артемсіль" не буде піддавати людей небезпеці, тим більше, що велика частина робітників вже евакуювалася з Соледара, де розташоване підприємство.

Адміністративна будівля "Артемсолі" розтрощена – роботу у ній вести неможливо. Навпроти управління підприємства – вирва у кілька метрів від вибуху. Також пошкоджений і адмінкорпус рудника №4.

Крім того, окупанти поцілили і по спелеосанаторію "Соляна Симфонія" – єдиному санаторію в Україні, який спеціалізувався на профілактиці хвороб бронхів, легенів та щитоподібної залози. При цьому Юрін заявляє, що спелеосанаторій не є структурним підрозділом "Артемсолі",

За словами Юріна, ніхто з працівників "Артемсолі" не був поранений та не загинув.

З-поміж наших працівників, які перебували на підприємстві, постраждалих немає. Але я знаю про декілька людей, які були поранені у себе вдома,

– сказав виконувач обов'язків директора.

Підприємство стоїть, якщо стоїть залізниця

Роботу "Артемсолі" зупинили ще у квітні, оскільки тоді з Соледара вже було неможливо вивозити продукцію залізницею.

Нашу вузлову станцію "Сіль", куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. "Артемсіль" в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом. Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину,

– зазначив Юрін.

Дефіцит солі в Україні та світі

Запаси готової продукції до продажу підприємство вивезло у торговельні мережі ще у квітні. При цьому вже у деяких магазинах спостерігається дефіцит солі від цього виробника. У сусідньому місті Бахмуті у магазині мережі "Артемсіль" вже не залишилося звичної кам'яної солі – є тільки рожева, "гімалайська".

Для того, щоб сіль була у продажу, її ж треба виготовляти. В якихось магазинах сіль підприємства, напевно, є. Я в Києві, у Вінниці зустрічав. Зате з’явилась турецька, румунська сіль… Поки ведуться бої, доведеться заміщувати імпортованою,

– сказав Юрін.

При цьому він зазначив, що зупинку виробництва відчують і закордонні споживачі – "Артемсіль" була лідером з видобутку кам'яної солі в Європі.

Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія,

– сказав Юрін.

Виконувач обов'язків директора підприємства запевнив, що соляним покладам під землею нічого не загрожує – за умови, якщо спеціально не підірвати шахти.

З відчуттям гіркоти, обурення та безвиході – це кошмар. Це підприємство, якому кожний з працівників віддав по кілька десятків років, в середньому кожний окремо пропрацював там в середньому по 20 років. І з почуттям того, що ми обов’язково сюди повернемось – відбудуємо та розширимо. Все буде Україна – ми все одно повернемось!

– заспокоїв голова профспілки працівників "Артемсолі" Андрій Попов.

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