Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи атакует Африку: впечатляющие фото и видео

В Африке произошло нашествие саранчи. Это крупнейшая вспышка популяции насекомых за последние 25 лет.

Такое нашествие негативно влияет на сельское хозяйство и продовольственную ситуацию в наиболее уязвимых странах мира, пишет AP.

Читайте также: Полсотни попугаев выбросили в лесу под Харьковом: шокирующие фото и видео

Больше всего пострадала Кения. По подсчетам местной власти средний рой насекомых за день может уничтожить такое количество зерновых культур, которого бы хватило, чтобы накормить 2,5 тысячи человек.

Нашествие пустынной саранчи, которая считается самой опасной из своего вида, также зафиксировано в Сомали, Эфиопии, Судане, Джибути и Эритрее.



Это нашествие саранчи – крупнейшее за 25 лет в Африке / фото AP, Patrick Ngugi



Оно несет опасность для сельского хозяйства / фото AP, Patrick Ngugi



Саранча может уменьшить запасы пищи для африканцев / фото AP, Patrick Ngugi

Нашествие саранчи в Африке / фото AP, Patrick Ngugi

Смотрите видео о нашествии саранчи в Африке: