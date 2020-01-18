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      Крупнейшее за 25 лет нашествие саранчи атакует Африку: впечатляющие фото и видео

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      Нашествие саранчи / AP

      В Африке произошло нашествие саранчи. Это крупнейшая вспышка популяции насекомых за последние 25 лет.

      Такое нашествие негативно влияет на сельское хозяйство и продовольственную ситуацию в наиболее уязвимых странах мира, пишет AP.

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      Больше всего пострадала Кения. По подсчетам местной власти средний рой насекомых за день может уничтожить такое количество зерновых культур, которого бы хватило, чтобы накормить 2,5 тысячи человек.

      Нашествие пустынной саранчи, которая считается самой опасной из своего вида, также зафиксировано в Сомали, Эфиопии, Судане, Джибути и Эритрее.

      сарана африка
      Это нашествие саранчи – крупнейшее за 25 лет в Африке / фото AP, Patrick Ngugi

      сарана африка
      Оно несет опасность для сельского хозяйства / фото AP, Patrick Ngugi

      сарана африка
      Саранча может уменьшить запасы пищи для африканцев / фото AP, Patrick Ngugi

      Нашествие саранчи в Африке / фото AP, Patrick Ngugi

      Смотрите видео о нашествии саранчи в Африке:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Стихийный бедствия Африка Мир животных
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