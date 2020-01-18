Найбільше за 25 років нашестя сарани атакує Африку: вражаючі фото та відео

В Африці сталося нашестя сарани. Це найбільший спалах популяції комах за останні 25 років.

Таке нашестя негативно впливає на сільське господарство та продовольчу ситуацію в найвразливіших країнах світу, пише AP.

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Найбільше постраждала Кенія. За підрахунками місцевої влади середній рій комах за день може знищити таку кількість зернових культур, якої б вистачило, аби нагодувати 2,5 тисячі людей.

Нашестя пустельної сарани, яка вважається найнебезпечнішою зі свого виду, також зафіксовано в Сомалі, Ефіопії, Судані, Джибуті та Еритреї.



Це нашестя сарани – найбільше за 25 років в Африці / фото AP, Patrick Ngugi



Воно несе небезпеку для сільського господарства / фото AP, Patrick Ngugi



Сарана може зменшити запаси їжі для африканців / фото AP, Patrick Ngugi

Нашестя сарани в Африці / фото AP, Patrick Ngugi

Дивіться відео про нашестя сарани в Африці: