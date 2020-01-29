Крупнейшие газовые месторождения "Укргаздобычи" истощены более чем на 80%: детали
5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%. Госкомпания проводит разведку новых участков.
В госкомпании напомнили, что за 2019 год "Укргаздобыча" открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 миллиарда м3 голубого топлива. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений компании:
- Шебелинское – 89%;
- Западно-Крестищенское – 90%;
- Яблунивское – 79%;
- Ефремовское – 82%;
- Мелеховское – 82%.
Деятельность геологической разведки "Укргаздобычи" в 2019 году
Отметим, что добыча природного газа в Украине в 2019 году немного снизилась – до 20,658 миллиарда кубометров. Это примерно на 1% меньше по сравнению с 2018 годом.
Что известно об " Укргаздобыче"
Общество с ограниченной ответственностью "Укргаздобыча" является дочерней компанией "Нафтогаза". Это основная компания по добыче природного газа и газового конденсата в Украине.
Временно исполняющим обязанности председателя правления является Андрей Фаворов.