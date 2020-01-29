Крупнейшие газовые месторождения "Укргаздобычи" истощены более чем на 80%: детали

5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%. Госкомпания проводит разведку новых участков.

В госкомпании напомнили, что за 2019 год "Укргаздобыча" открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 миллиарда м3 голубого топлива. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений компании:

Шебелинское – 89%;

Западно-Крестищенское – 90%;

Яблунивское – 79%;

Ефремовское – 82%;

Мелеховское – 82%.



Деятельность геологической разведки "Укргаздобычи" в 2019 году

Отметим, что добыча природного газа в Украине в 2019 году немного снизилась – до 20,658 миллиарда кубометров. Это примерно на 1% меньше по сравнению с 2018 годом.

Что известно об " Укргаздобыче"

Общество с ограниченной ответственностью "Укргаздобыча" является дочерней компанией "Нафтогаза". Это основная компания по добыче природного газа и газового конденсата в Украине.



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