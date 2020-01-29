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      Крупнейшие газовые месторождения "Укргаздобычи" истощены более чем на 80%: детали

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      Месторождение "Укргаздобыча" / agpu.org.ua

      5 крупнейших газовых месторождений госпредприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%. Госкомпания проводит разведку новых участков.

      В госкомпании напомнили, что за 2019 год "Укргаздобыча" открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 миллиарда м3 голубого топлива. Об этом сообщает пресс-служба компании.

      Интересно: Почему Украина до сих пор не пользуется только собственным газом, а покупает чужой

      Уровень истощенности пяти крупнейших месторождений компании:

      • Шебелинское – 89%;
      • Западно-Крестищенское – 90%;
      • Яблунивское – 79%;
      • Ефремовское – 82%;
      • Мелеховское – 82%.


      Деятельность геологической разведки "Укргаздобычи" в 2019 году

      Отметим, что добыча природного газа в Украине в 2019 году немного снизилась – до 20,658 миллиарда кубометров. Это примерно на 1% меньше по сравнению с 2018 годом.

      Что известно об " Укргаздобыче"
      Общество с ограниченной ответственностью "Укргаздобыча" является дочерней компанией "Нафтогаза". Это основная компания по добыче природного газа и газового конденсата в Украине.

      Временно исполняющим обязанности председателя правления является Андрей Фаворов.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Нафтогаз Газ
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